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EYT resmi gazetede yayınlandı mı? EYT yürüklüğe girdi mi?

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EYT resmi gazetede yayınlandı mı? EYT yürüklüğe girdi mi?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasının Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Peki, EYT düzenlemesi ne zaman resmi gazetede yayınlanacak? EYT yürüklüğe girdi mi? EYT'li ilk maaşları ne zaman yatacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT yasasının geçerli olacak son halini açıkladı. Prim günü, sigorta süresi ve 1999 öncesi giriş şartlarını sağlayanlar yaş sınırı olmadan emekliye ayrılacak.

Meclis'e gelecek olan yasa ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak. Meclis ise 3 Ocak'ta tatilden dönecek. Sözleşmeliye kadro ve memur-emekli zamları derken EYT yürürlük tarihinin ise 10 Ocak civarında olması bekleniyor. EYT'nin yayımlanmasıyla birlikte en erken Şubat ayında ilk emeklilik maaşının alınması bekleniyor.

EYT yasası netleşmiş olsa da henüz yürürlüğe girmedi. Yasanın yürürlüğe girmesi için ise öncelikle Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

Haberler.com / Alp Eren Kahraman - Gündem

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