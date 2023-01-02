EYT resmi gazetede yayınlandı mı? EYT yürüklüğe girdi mi?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasının Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Peki, EYT düzenlemesi ne zaman resmi gazetede yayınlanacak? EYT yürüklüğe girdi mi? EYT'li ilk maaşları ne zaman yatacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Doğrudan 2 milyon 250 bin EYT'li yakından ilgilendiren EYT düzenlemesinin yürüklüğe girmesi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milyonlarca Emekli emeklilik başvurusu yapmak için sabırsızlanıyor. Kadınlar için 5 bin prim günü ve 20 yıl sigorta süresi, erkekler için ise 5 bin prim günü ve 25 yıl sigorta süresini dolduranlar, EYT kapsamında emekli olabilecek. Peki, EYT düzenlemesi ne zaman resmi gazetede yayınlanacak? EYT yürüklüğe girdi mi? EYT'li ilk maaşları ne zaman yatacak? Detaylar haberimizde...

EYT RESMİ GAZETEDE YAYINLADI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT yasasının geçerli olacak son halini açıkladı. Prim günü, sigorta süresi ve 1999 öncesi giriş şartlarını sağlayanlar yaş sınırı olmadan emekliye ayrılacak.

Meclis'e gelecek olan yasa ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak. Meclis ise 3 Ocak'ta tatilden dönecek. Sözleşmeliye kadro ve memur-emekli zamları derken EYT yürürlük tarihinin ise 10 Ocak civarında olması bekleniyor. EYT'nin yayımlanmasıyla birlikte en erken Şubat ayında ilk emeklilik maaşının alınması bekleniyor.

EYT YÜRÜLÜĞE GİRDİ Mİ?

EYT yasası netleşmiş olsa da henüz yürürlüğe girmedi. Yasanın yürürlüğe girmesi için ise öncelikle Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.