EYT hakkındaki araştırmalar devam ederken EYT Resmi gazetede yayınlandı mı? Sorusu birçok kişi tarafından merak konusu haline geldi ve internet üzerinde araştırılamaya başlandı. Vatandaşların gündeminde yer alan konu ile ilgili merak edilenler arasında EYT Resmi gazetede yayınlandı mı? Sorusu bulunuyor. Peki, EYT Resmi gazetede yayınlandı mı? EYT Meclis'e sunuldu mu, yasalaştı mı? EYT'de son durum ne?

Eyt Resmi gazetede yayınlandı mı? Sorusu, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, katıldığı televizyon programında yaptığı açıklama ile yanıt buldu. Katıldığı canlı yayında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, düzenlemeyle ilgili detayların yine pazartesi günü saat 11.00'de basın toplantısı ile açıklanacağını söyledi. Peki, EYT Resmi gazetede yayınlandı mı? EYT Meclis'e sunuldu mu, yasalaştı mı? EYT'de son durum ne?

EYT RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI MI?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ( Eyt ) konusunda gözler artık Meclis'e çevrildi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, katıldığı televizyon programında "Pazartesi günü EYT düzenlemesini Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz. Ayrıntıları Pazartesi günü saat 11'de açıklayacağız" dedi.

İMZALARIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU ATILDI

EYT kanun teklifi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalarını tamamladı ve metin haline getirilen taslak AK Parti grubuna iletildi. Yaklaşık 5 milyon kişinin beklediği kamuoyunda emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT düzenlemesi kanun teklifi için imzaların büyük çoğunluğu atıldı.