Sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olanları kapsayan EYT'nin yasalaşması için meclisten geçmesi bekleniyor. Yasal süreç tamamlandıktan sonra başvurular, e-Devlet üzerinden SGK'ye yapılacak. Peki,EYT Resmi Gazetede yayınlandı mı? EYT düzenlemesi yürüklüğe girdi mi? EYT kimleri kapsıyor? EYT başvuru şartları neler? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

EYT ne zaman yasalaşacak? EYT ne zaman yürürlüğe girecek? EYT yasası ne zaman çıkacak?

Yaklaşık 2,5 milyon kişiyi ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar ( Eyt ) düzenlemesinin ayrıntıları 2022 yılının son günlerinde açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre, prim ödeme gün sayısını, sigortalılık süresini tamamlayanlar yaş şartı aranmadan emekli olabilecek. EYT başvuruları, yasal süreç tamamlandıktan sonra kabul edilecek. Peki, EYT Resmi Gazetede yayınlandı mı? EYT düzenlemesi yürüklüğe girdi mi? EYT kimleri kapsıyor? EYT başvuru şartları neler? Detaylar haberimizde...

EYT RESMİ GAZETEDE YAYINLADI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT yasasının geçerli olacak son halini açıkladı. Prim günü, sigorta süresi ve 1999 öncesi giriş şartlarını sağlayanlar yaş sınırı olmadan emekliye ayrılacak. Meclis'e gelecek olan yasa ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak. Meclis ise 3 Ocak'ta tatilden dönecek. Sözleşmeliye kadro ve memur-emekli zamları derken EYT yürürlük tarihinin ise 10 Ocak civarında olması bekleniyor.

EYT YÜRLÜĞE GİRDİ Mİ?

Yaklaşık 2 milyon 500 bin kişiyi ilgilendirenEmeklilikte yaşa takılanları yakından ilgilendiren yeni EYT düzenlemesi netleşmiş olsa da henüz yürürlüğe girmedi. Yasanın yürürlüğe girmesi için ise öncelikle Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT kapsamına giriyor. Bu tarihten sonra hizmet başlangıcı olanlar ise düzenlemeden yararlanamayacak. Çalışanların kapsamı için SSK, Emekli Sandığı veya Bağ-Kur ayrımı yapılmayacak.

EYT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?