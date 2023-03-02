Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edilmesinin ardından gözler Resmi Gazeteye çevrilmiş durumda.. Düzenleme kapsamında 2 milyon 500 bin kişi şartları yerine getirmeleri hallinde emekli olacak. Peki, EYT Resmi Gazetede yayınladı mı? EYT başvuruları ne zaman başlayacak? EYT başvuruları nasıl yapılacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Eyt düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yaşlaştı. Düzenlemenin ne zaman yürüklüğe gireceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Düzenleme kapsamında 2 milyon 500 bin kişi şartları yerine getirmeleri hallinde emekli olacak. Peki, EYT Resmi Gazetede yayınladı mı? EYT başvuruları ne zaman başlayacak? EYT başvuruları nasıl yapılacak? EYT 3600 kapsayacak mı? Detaylar haberimizde...

EYT RESMİ GAZETEDE YAYINLADI MI?

TBMM Genel Kurulu'nda milyonların beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi görüşülerek kabul edildi ve EYT yasalaştı. EYT için Meclis'te 395 kabul oyu kullanıldı. EYT Yasası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandıktan sonra Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girecek. İlk etapta 2 milyon 500 bin kişinin emekli olacak.

EYT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milyonların heyecanla beklediği EYT düzenlemesi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. SGK ise çok sayıda vatandaşın başvuruda bulunduğunu belirterek bir uyarı yayınladı. Metinde, "Konuya ilişkin kanun Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe girmeden yapılan bu taleplere istinaden aylık bağlama işlemi yapılması yasal olarak mümkün değildir. "İfadelerini kullandı. Buna göre EYT başvurularınınNisan ayında başlaması bekleniliyor.

EYT BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler emeklilik için başvuru dilekçesi verecek. Koşulları yerine getirenler, Süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek. EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler emeklilik için başvuru dilekçesi verecek.

EYT İÇİN KAÇ GÜN GEREKLİ?

EYT'li SSK'lılarda 5000 – 5975 prim günü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi aranacak. BAĞKUR'lu ve Emekli Sandığı'na tabi erkekler 9000, kadınlar 7200 prim gününü tamamlayarak emekliliğe hak kazanacaklar.

EYT 3600 KAPSAYACAK MI?

EYT düzenlemesinde 3600 prim günü ise kapsam dışı kaldı. Şu an yürürlükte olan mevzuaata göre kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı var. Şartlar eğer 1999 öncesine dönseydi o zaman 3600 prim gününü dolduran vatandaşlar da 50-55 yaş şartını sağladıklarında emekli olabilecek