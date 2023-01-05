EYT resmi gazetede ne zaman yayınlanacak?

EYT yasasının bu ay itibarıyla çözüme kavuşması bekleniyor. 2,5 milyon vatandaşımızın emekliliğinin önünü açacak olan EYT düzenlemesi hakkında EYT resmi gazetede ne zaman yayınlanacak konusu merak edildi.