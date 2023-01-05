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EYT resmi gazetede ne zaman yayınlanacak?

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EYT resmi gazetede ne zaman yayınlanacak?

EYT yasasının bu ay itibarıyla çözüme kavuşması bekleniyor. 2,5 milyon vatandaşımızın emekliliğinin önünü açacak olan EYT düzenlemesi hakkında EYT resmi gazetede ne zaman yayınlanacak konusu merak edildi.

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Eyt düzenlemesinde son viraja girildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını duyurduğu EYT yasası Meclis'ten geçerek Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra hayat geçecek. Peki, EYT resmi gazetede ne zaman yayınlanacak?

EYT RESMİ GAZETEDE NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı EYT düzenlemesini içeren kanun teklifinin, gelecek hafta Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.

EYT'nin meclise sunulması ve yürürlüğe girmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Bu adımlar sonrası ilk maaşların da şubat ayı içerisinde yatması bekleniyor.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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