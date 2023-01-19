EYT refah payı alacak mı, ne kadar maaş alacak? EYT yüzde 30 zam alacak mı, ne kadar zam alacak? EYT emekli maaşı hesaplama!

EYT'lilerin yüzde 16 zam alacağı yönünde sosyal medyada iddialar yer almıştı. Ayrıca yapılan yüzde 30'luk zammın refah payını EYT'lilerin alamayacağı ve bu yüzden maaşlarda düşüş olduğu iddia edilmişti. Peki işin aslı ne? EYT refah payı alacak mı, ne kadar maaş alacak? EYT yüzde 30 zam alacak mı, ne kadar zam alacak? İşte, EYT maaşları ne kadar olacak? EYT maaşları düşük mü olacak, EYT'liler düşük zam mı alacak? Detaylar...

EYT bu ay meclise gelecek mi? EYT meclise ne zaman gelecek, bu ay çıkacak mı? İşte EYT'nin meclise geleceği tarih!

Eyt refah payı alacak mı? Eyt'lilerin yüzde 16 zam alacağı yönünde sosyal medyada iddialar yer almıştı. İddialara göre yapılan yüzde 30'luk zammın refah payını Eyt'lilerin almayacağı bu yüzden maaşlarda düşüş olduğu yorumları yapılmıştı. Peki işin aslı ne? EYT refah payı alacak mı, ne kadar maaş alacak? EYT yüzde 30 zam alacak mı, ne kadar zam alacak? EYT maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar...

EYT REFAH PAYI ALACAK MI?

EYT'den emekli olanlar da tıpkı diğer emeklilik gibi yüzde 30 zamla emekli maaşı alacaklar. Dolayısıyla refah payı EYT'lilere de verilecek. SGK emekli maaş hesaplama robotunda yapılan emekli maaş hesabı Aralık ve Ocak ayı maaş farkının sebebi güncelleme katsayısıdır. Emekliliğe yeni adım atan vatandaşlar emekli oldukları andan önce yılık yapılan zam oranına göre maaşları hesaplanarak ilk emekli aylıklarını almaktadırlar. Diğer senenin zammı eklenirken de bir önceki senenin güncelleme katsayısı devreye girmektedir. Güncelleme katsayısı ise milli gelirdeki artış ve TÜFE oranının %30'undan oluşmaktadır.

Eğer 2022'de emekli olsaydınız emekli maaşınız hesaplanırken 2021 yılındaki büyüme rakamı ve güncelleme katsayısı dikkate alınacaktı. 2023'te emekli olacaksanız 2022 yılındaki büyüme rakamı ve güncelleme katsayısı emekli maaşınızın hesaplanmasında dikkate alınacak. Yine aynı şekilde 2024'te emekli olursanız emekli maaşınız, 2023 yılındaki büyüme rakamı ve güncelleme katsayısı dikkate alınarak hesaplanır.

Geçen yıl nasıl olmuştu?

2021 yılının Aralık ayında emekli olanlar ile 2022 yılının Ocak ayında emekli olanların arasında yüzde 17 fark oluşmuştu. Bu sene ise 2022 yılının Aralık ayında emekli olanlar ile 2023 yılının Ocak ayında emekli olanlar arasındaki fark yüzde 10 olacak. Farkın nedeni de güncelleme katsayısıdır.

SGK tarafından 1 Şubat 2022 tarihinde yayımlanan "2022 Ocak Aylık Artışları ve Gelir/Aylık Alt Sınırları" konulu yazısında güncelleme katsayısı açıklaması şu şekildedir:

"Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları yönünden özel sektör için 01.01.2022, kamu sektörü için 15.01.2022 tarihinden sonra tahsis talebinde bulunan sigortalılara bağlanacak aylıklarda kullanılacak güncelleme katsayısının hesaplanmasında; gayri safi yurtiçi hasıla gelişme hızının (GH) her yıl 1 Nisan'da açıklanması nedeniyle GH açıklanana kadar 2021 yılı en son temel yıllı tüketici fiyatları endeksindeki (TÜFE) artış oranının bir önceki yılın Aralık ayına göre değişiminin (2021 yılı yıllık TÜFE oranının) % 36,08 olması nedeniyle, Nisan/2022 ayına kadar hesaplanan aylıklarda güncelleme katsayısı 1,3608 olarak dikkate alınacaktır."

Güncelleme katsayısı her yıl farklılık göstermektedir.

EYT EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMASI İÇİN TIKLAYINIZ