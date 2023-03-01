Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle çalışmalarına ara veren TBMM yeniden açılırken, ilk gündem maddesi milyonların heyecanla beklediği EYT düzenlemesi oldu. İlk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olmasını sağlayacak teklif, Meclis'ten geçerek kabul edildi. Başvuru süreci düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başlayacak. Peki, EYT prim gün sayısı değişti mi? EYT 5000-5400 prim teklifi reddedildi mi?

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle çalışmalarına ara veren TBMM yeniden açılırken, ilk gündem maddesi milyonların merakla beklediği EYT düzenlemesi oldu. TBMM Genel Kurulu'nda EYT'ye ilişkin kanun teklifinin görüşmeleri tamamlandı. Milyonların gözü kulağı çıkacak kararda.

EYT PRİM GÜN SAYISI TEKLİFİ KABUL EİDLDİ Mİ?

4 maddelik EYT düzenlemesine ilişkin teklifin ilk maddesi kabul edildi. Buna göre, işverenin sosyal güvenlik destek priminden yararlanması için emekli ve yaşlılık aylığı bağlananların tekrar işe başlatılması için öngörülen 10 günlük süre 30 güne çıkarıldı.

Teklifin kabul edilen ilk maddesi şöyle:

"Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici maddeyle, ilgili kanunlara göre, teklifin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak. Bu hüküm esas alınarak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacak ve geriye dönük hak talep edilemeyecek.

İlk kez yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içinde en son çalışılan özel sektör iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren, sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanacak."

İYİ PARTİLİ USTA: EYT'LİLER BİR AN EVVEL EMEKLİLİKLE TANIŞSIN

Teklifin tümü üzerinde konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, EYT kanun teklifinin Mecliste en hızlı şekilde çıkması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirtti. "EYT'liler bir an evvel beklediği bu emeklilikle tanışsın istiyoruz." diyen Usta, grup olarak konuşmalarını mümkün olduğu kadar kısa tutacaklarını söyledi.

Prim ödeme gün sayısının kademeli olarak artmasının kanun teklifinin en büyük eksikliği olduğunu savunan Usta, kanun teklifindeki prim gün sayısının 5 bin güne düşürülmesi için önerge verdiklerini açıkladı. Kanun teklifine yönelik hazırlanan etki analizinde, düzenlemenin bütçeye 10 aylık yükünün hesaplandığını söyleyen Usta, İYİ Parti Grubu olarak bunun 15 yıllık yük hesabını yaptıklarını dile getirdi.

Kanun çıktığında emekli olabilecek kişilerin toplam 15 yıllık yükünün 548 milyar lira olacağını belirten Usta, "Bugün EYT'li olanlar ve potansiyel EYT'lilerle birlikte bütün sistemin 15 yıllık yükü sabit fiyatlarla 883 milyar TL." dedi.

MHP'Lİ KALAYCI: VERDİĞİMİZ BİR SÖZ DAHA YERİNE GELMEKTE

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Emeklilikte Yaşa Takılanların mağduriyetinin giderilmesi konusuna ilk defa 12 Haziran 2011 tarihli seçimlerde MHP'nin seçim beyannamesinde yer verildiğini, bu vaatlerinin 7 Haziran 2015, 1 Kasım 2017 ve 24 Haziran 2018 seçim beyannamelerinde de yer aldığını hatırlattı. Kalaycı, "MHP'nin verdiği bir sözü daha yerine gelmektedir." dedi.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle istikrara kavuştuğunu belirten Kalaycı, "Bu dönemde birçok alanda tarihi adımlar atılmış, başarılar elde edilmiştir. Türkiye, bir yandan pandemi ve savaş kaynaklı ekonomik sorunlarla bir yandan terörle başarılı bir mücadele verirken diğer yandan da maruz kaldığı bölgesel ve küresel dayatmaları, ekonomik ve siyasi baskıları boşa çıkarmıştır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin "Lider ülke Türkiye"ye doğru kutlu yürüyüşünü kararlılıkla sürdüreceğini kaydeden Kalaycı, "Toplumsal mühendislik hesaplarıyla Türkiye'yi kargaşa ve kaos iklimine sokmaya, ülkemizin rotasını değiştirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Yalanlarla, dezenformasyonla, algı operasyonlarıyla bu milletin önünü kesemezler, kutlu yürüyüşünü durduramazlar. Türk milleti algı oyunlarına gelmez, müfterilere inanmaz, adaletinden asla sapma göstermez." değerlendirmesinde bulundu.

HDP'Lİ GARO PAYLAN: BU RANT ÇARKI YURTTAŞLARIMIZI ÖLDÜRDÜ

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, AFAD'ın raporunda bile "Çok yakında Maraş merkezli bir deprem olacak" denildiğini belirterek, "Asrın felaketi diyorsunuz, değil, asrın cinayeti bu." dedi.

Artçı deprem olurken inşaat yapılamayacağını savunan Paylan, "Bir daha yurttaşlarımız deprem altında kalmasın diye jeolojik araştırmalar yapıp, artçı depremlerden sonra binaları başlatmamız lazım. Ama gün var mı? Yok. 'Mayısta seçim yapacağım, martta temel atmam lazım...' Niye? 'Güç gösterisi yapacağım.' Yapmayın arkadaşlar, bu rant çarkı yurttaşlarımızı öldürdü." ifadelerini kullandı.

Bir deprem bütçesi yapılmasını öneren Paylan, bütçeden israfa giden kaynakları keserek şehirlerin depreme güvenli hale getirilmesini gerektiğini söyledi.

CHP'Lİ AĞBABA: DEPREMDE ÖLENLERİN PRİMLERİNİ DEVLET KARŞILAMALI

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, depremde ölen EYT'li insanların emekli maaşlarının hak sahiplerine bağlanmasını isteyerek, "EYT'li olup eksik primi olan ve depremde hayatını kaybedenlerin eksik primlerini devlet karşılamalıdır. Aynı şekilde iş yeri yıkılan, zarar gören esnafın da EYT prim eksiklerini devlet karşılamalı ve hemen aylık bağlamalıdır." diye konuştu.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EYT, Meclis'te yasalaşmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla beraber Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Başvuru süreci ise düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başlayacak.

EYT İLE KAÇ KİŞİ EMEKLİ OLACAK?

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkına kavuşacak. Prim ve sigortalılık süresini tamamlayanlarla birlikte bu sayı her yıl artacak.

EYT DÜZENLEMESİ KİMLERİ KAPSIYOR?

EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar emekli olabilecek. Emekli olabilmek için işe başlama tarihine göre 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında değişen prim günü şartını da tamamlamak gerekiyor.

PRİM GÜNÜ EKSİK OLAN NE YAPACAK?

Prim günü dolmayan kadınlar doğum borçlanması, erkekler de askerlik borçlanması yapabiliyor. Bu sayede eksik günler tamamlanabiliyor.