Yaklaşık 5 milyon kişiyi ilgilendiren EYT kapsamında vatandaşlar emekli olabilmek için yasal düzenlemeleri takip ediyor ve EYT onaylanan var mı gibi EYT ne zaman onaylanacak gibi konuları araştırıyor.

8 Eylül 1999 ve öncesinde işe girenlerin yararlanacağı EYT düzenlemesi ile Nisan'da emekli aylığı alacak olanlar başvuru sonuçlarını ti ediyor. Peki, EYT onaylanan var mı? EYT ne zaman onaylanacak?

EYT NEDİR?

Emeklilikte yaşa takılanlar ya da kısa adıyla EYT, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanları ilgilendiren önemli bir sorun niteliği taşıyor. Etkilediği kişi sayısı milyonlarla ifade edilen bu sorunun kökenleri ise 1999 yılında yürürlükte olan Sosyal Sigortalar Kanunu'nda yapılan bir değişikliğe dayanıyor.

EYT ONAYLANAN VAR MI?

EYT başvuru sonuçları için sorgulama e Devlet üzerinden takip edilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) DYS Evrak Takip sayfasından yılı seçip SGK'ya giden belgelerinizi kontrol ederek dumurunuzu örenebilirsiniz.