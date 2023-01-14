1 buçuk milyondan fazla kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesine ilişkin yeni detaylar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin tarafından paylaşıldı. Merak edilen EYT ödemeleri ne zaman başlayacak? Sorusu da yanıt buldu. Peki, EYT ödemeleri ne zaman başlayacak? EYT'de ilk maaşlar ne zaman yatırılacak? Bakan Bilgin, EYT'de ilk maaşlar için tarih verdi!

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AK Parti'den EYT düzenlemesiyle ilgili yeni açıklama: Bizden bir tarih istemeyin

Eyt ödemeleri ne zaman başlayacak? Sorusu, EYT hakkındaki gelişmelerin ve açıklamaların ardından merak edilen konular arasında yer aldı. Arama motorları üzerinde birçok vatandaş, EYT ödemeleri ne zaman başlayacak? EYT'de ilk maaşlar ne zaman yatırılacak? Sorularına yanıt arıyor. Peki, EYT ödemeleri ne zaman başlayacak? EYT'de ilk maaşlar ne zaman yatırılacak? Bakan Bilgin, EYT'de ilk maaşlar için tarih verdi!

EYT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlk maaşlarını almak için adeta gün sayan binlerce vatandaş, bir yandan düzenlemenin ne zaman meclise geleceğini takip ederken bir yandan da yetkililerden gelen açıklamalara kilitlenmiş durumda. Geçtiğimiz günlerde AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Eyt bize geldikten sonra Meclis'te 10 günlük bir çalışma süresi gerekir, Bakanlık henüz çalışmayı göndermedi. Bizden bir tarih istemeyin" ifadelerini kullanmıştı.

İLK AYLIKLAR ŞUBAT YA DA MARTTA YATACAK

Eyt düzenlemesiyle ilgili son açıklama ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Komisyon aşamasının ay sonunu bulabileceğini ve ayın sonunda ise Plan ve Bütçe Komisyonu'na gidebileceğini ifade eden Bakan Bilgin, ilk aylıkların şubat ya da mart ayında bağlanabileceğini söyledi.