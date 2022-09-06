EYT nedir? EYT ne demek? EYT çıkacak mı? EYT ne zaman çıkacak?

Son günlerde duyulmakta olan EYT haberleri ile birlikte EYT nedir? EYT ne demek? ve EYT çıkacak mı? Gibi sorular gündeme geldi. Birçok kişi EYT nedir? ve EYT ne demek? Sorularının cevabını merak ediyor. Emeklileri ilgilendiren bu haber neredeyse her gün gündeme geliyor. Peki, EYT nedir? EYT ne demek? EYT çıkacak mı?

Eyt nedir? Sorusu, birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapılan açıklamalar merak ediliyor. Özellikle emekli olmak isteyenlerin heyecanla beklediği Eyt'de son durum ne? Peki, EYT nedir? EYT ne demek? EYT çıkacak mı?

EYT NEDİR?

Emeklilikte yaşa takılanlar anlamına gelmektedir. Sigortalı çalışırken 8 Eylül 1999'daki bir yasal değişiklikten sonra emekli olma koşulları büyük oranda değişen kişilere verilen kısaltmadır.

EYT ÇIKACAK MI?

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren EYT ile ilgili son gelişmeleri de paylaşan Bilgin, "Bir iki konu daha var. EYT ondan sonra, çünkü onun teknik çalışması biraz daha zaman alacak. Tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT Aralık ayı gibi gündeme gelir." ifadelerini kullandı.