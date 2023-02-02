Yaklaşık 5 milyon kişiyi ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar ( Eyt ) düzenlemesinde son düzlüğe girildi. Düzenlemeyle ilgili kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Peki, EYT ne zaman Resmi Gazete'de yayınlanacak? EYT Resmi Gazete'de ne zaman yayınlanır?

Akbaşoğlu EYT açıklaması ne? SON DAKİKA EYT şartları belli oldu! EYT açıklandı mı?

Eyt ne zaman Resmi Gazete'de yayınlanacak? Yaklaşık 5 milyon kişiyi ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar ( Eyt ) düzenlemesinde son düzlüğe girildi. Düzenlemeyle ilgili kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Peki, EYT ne zaman Resmi Gazete'de yayınlanacak? EYT Resmi Gazete'de ne zaman yayınlanır? İşte detaylar...

EYT NE ZAMAN RESMİ GAZETE'DE YAYINLANACAK?

Kamuoyunda merakla beklenen EYT düzenlemesiyle ilgili kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklif gelecek hafta Genel Kurul'daki oylamada görüşülüp kabul edildikten sonra, Resmi Gazete'de de yayımlanıp yasalaşacak.

İLK ETAPTA 2 MİLYON 250 BİN KİŞİ HAK KAZANACAK

Gelecek hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. Genel Kurulu'ndaki oylamada kabul edildikten sonra, Resmi Gazete'de yayımlanıp yasalaşacak. Kanun teklifinin yasalaşmasıyla birlikte ilk etapta yaklaşık 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı elde edecek. Eyt'de yaş sınırı aranmayacak.

SÜRE SINIRI YOK

Kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl hizmet şartı geçerli olacak. Prim günü eksiği olanlar, doğum ve askerlik borçlanmasıyla tamamlayabilecek. Süre sınırı olmaksızın, şartları yerine getirenler de emeklilik hakkı kazanacak.

BAŞVURULAR SGK VEYA E-DEVLET'TEN YAPILACAK

Eyt düzenlemesinden yararlanmak isteyenler emeklilik için başvuru dilekçesi verecek. Koşulları yerine getirenler, süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek.

"BAŞVURULAR DİJİTAL ORTAMDA YAPILSIN" ÇAĞRISI

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, EYT düzenlemesinin özellikle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) personeli için ciddi bir idari yük getireceğini belirterek, "Hak sahiplerinin başvurularını dijital ortamda yapmaları bu yükün hafifletilmesi bakımından önemli." dedi. Herkesin bu konuda vatandaşlara tavsiyede bulunmasını isteyen Yılmaz, "Başvurular dijital ortamda yapılırsa SGK çalışanlarının iş yükü de azalmış olacak. Bu idari işlemler daha hızlı şekilde gerçekleştirilmiş olacak." çağrısını yaptı.