Binlerce vatandaşın merakla beklediği EYT düzenlemesi Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Vatandaşların gündeminde yer alan konu ile ilgili merak edilenler arasında ise EYT ne zaman Meclis'e sunulacak? EYT Meclis'e sunuldu mu? EYT Meclis'te mi? soruları yer alıyor. İşte merak edilenler...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ( Eyt ) konusunda gözler artık Meclis'e çevrildi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, katıldığı televizyon programında Eyt'nin ne zaman Meclis'e sunulacağını açıkladı. Vatandaşlar ise arama motorlarında EYT ne zaman Meclis'e sunulacak? EYT Meclis'e sunuldu mu? EYT Meclis'te mi? sorularına yanıt aradı.

EYT NE ZAMAN MECLİS'E SUNULACAK?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ( Eyt ) konusunda gözler artık Meclis'e çevrildi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, katıldığı televizyon programında "Pazartesi günü EYT düzenlemesini Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz. Ayrıntıları Pazartesi günü saat 11'de açıklayacağız" dedi. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT kapsamına giriyor. Bu tarihten sonra hizmet başlangıcı olanlar ise düzenlemeden yararlanamayacak. Çalışanların kapsamı için SSK, Emekli Sandığı veya Bağ-Kur ayrımı yapılmayacak.

8 Eylül 1999 öncesi işe girişi olanlardan kadınlar için 5 bin prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi, erkekler için 5 bin prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi gerekiyor. Prim ve sigortalılık süresi şartlarını karşılayanlar yaşa bakılmadan emeklilik hakkı kazanacak. Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'da kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresi ve 7 bin 200 prim günü, erkeklerde 25 yıl ve 9 bin prim günü gerekiyor. Sigortalılık süresini erkekler en son 8 Eylül 2024'te dolduracak.