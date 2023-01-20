Toplamda 2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağı EYT düzenlemesine dair yeni gelişmeler ile birlikte EYT ne zaman çıkıyor? Sorusu yanıt buldu. Birçok kişinin merak ettiği EYT ne zaman çıkıyor? Sorusu bir süredir merak konusu olmuştu. Peki, EYT ne zaman çıkıyor? EYT ne zaman yasalaşacak? Milyonlarca EYT'linin beklediği haber geldi!

Eyt ne zaman çıkıyor? Sorusu, Eyt'ye dair yaşanan gelişmelerin ardından merak ediliyor ve arama motorlarında birçok vatandaş tarafından araştırılıyordu. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu tarafından yapılan açıklama ile birlikte EYT ne zaman çıkıyor? Sorusu ynıat buldu. Ayrıca ilk maaşların da ne zaman, hangi tarihte ödeneceği kesinleşti. Peki, EYT ne zaman çıkıyor? EYT ne zaman yasalaşacak? Milyonlarca EYT'linin beklediği haber geldi!

EYT NE ZAMAN ÇIKIYOR?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "EYT'yi yasalaştıracağız. 5 adımdan 4 tanesini gerçekleştirdik. EYT'yi şubat ayı içinde yasalaştırıp, mart ayı içinde de maaşlarını almalarını gerçekleştirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı EYT düzenlemesini içeren kanun teklifinin, Şubat ayında yasalaşması bekleniyor. 23 yıllık problemin çözümüne ilişkin teklif, 8 Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlayanları kapsayacak. 2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağı EYT konusunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak. EYT'lilerin kıdem tazminatı noktasında işverenlere Kredi Garanti Fonu'ndan (KGF) destek verilecek.

TEKLİF ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA TBMM'DE

Konuyla ilgili süreç vatandaşlar tarafından merak edilirken AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Meclis'te basın toplantısı düzenledi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeyi içeren kanun teklifini gelecek hafta Meclis Başkanlığına sunacaklarını belirtti.

EYT MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Akbaşoğlu, "Şubat ayı içerisinde bunu Meclis'in takdiriyle yasalaştırıp bütün EYT'li kardeşlerimizin mart ayında emeklilik maaşlarını almalarını hep beraber sağlayacağız." diye konuştu.