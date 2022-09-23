Uzun zamandır yeni güncellemeler ile birlikte gündeme gelen EYT birçok kişi tarafından detayları merak edilen ve araştırılan bir konu haline geldi. Peki büyük bir sorun haline gelen EYT ne zaman çıkacak? EYT yaş kriteri ne oldu? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den yeni açıklama!

Eyt ne zaman çıkacak? Sorusu, emeklilikte yaşa takılanlar için önemli bir konu haline gelmiş ve sık sık araştırılmaktadır. EYT yaş kriteri ne oldu? Sorusu ise konu hakkında bir güncelleme olup olmadığını merak edenler tarafından araştırılıyor. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT yaş kriteri ne oldu? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den yeni açıklama!

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den konuya dair yeni bir açıklama geldi. Bakan Bilgin, "EYT ile ilgili bir çözüm aşamasına geldik. O dosyayı tamamladığımız gün bir basın toplantısı ile ya da başka bir şekilde Türk kamuoyuyla paylaşacağız." Şeklinde konuştu. Buna ek olarak ise

"Enflasyonun etkisini, tahribatını dikkate alarak yeni bir değerlendirme sonucunda kararımızı açıklayacağız." Açıklamalarında bulundu.