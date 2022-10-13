Emeklilikte yaşa takılan yüzbinlerce kişinin merakla beklediği EYT tarihi araştırılıyor. Uzun zamandır ülke gündeminde olan EYT hakkında sorgulanan birçok konu var. Milyonlarca kişinin emekli olma zamanı gelmiş olsa da yaşa takıldıkları için emekli olamıyorlar. Her gün merakla sorulan soru ise EYT ne zaman çıkacak? EYT ne zaman çıkıyor? EYT kimleri kapsıyor? EYT çıkış tarihi belli mi 2022?

Uzun sürelerden beri iş yerlerinde çalışan bireyler emeklilik zamanları gelmesine rağmen halen emekli olamıyor. Emeklilikte yaşa takılan vatandaş ise her gün tekrar tekrar olarak EYT çıkış tarihini araştırıyor. Uzun zamandır gündemde olan EYT hakkında yaşanan yeni gelişmeler merakla araştırılıyor. Peki, herkes tarafından araştırılan EYT ne zaman çıkacak? EYT ne zaman çıkıyor? EYT kimleri kapsıyor? EYT çıkış tarihi belli mi 2022?

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) ev sahipliğinde düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu'nda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesi hakkında da değerlendirmelerde bulundu. EYT ve asgari ücrette vatandaşı memnun edecek bir çalışma içerisinde olduklarını aktaran Bilgin, "EYT durumu var. Onu aralık ayı içinde çözeceğiz. Tüm sorunları çözen kapsamlı bir düzenleme. Çalışma hayatında insanların kafalarındaki sorunları, endişeleri giderecek şeffaf düzenleme. EYT ve asgari ücret bekleyenler memnun olacak" dedi.