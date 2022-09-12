Emeklilikte yaşa takılan yüzbinlerce kişinin merakla beklediği EYT tarihi araştırılıyor. Uzun zamandır ülke gündeminde olan EYT hakkında sorgulanan birçok konu var. Milyonlarca kişinin emekli olma zamanı gelmiş olsa da yaşa takıldıkları için emekli olamıyorlar. Her gün merakla sorulan soru ise EYT ne zaman çıkacak? EYT kimleri kapsıyor? EYT çıkış tarihi belli mi 2022?

Uzun sürelerden beri iş yerlerinde çalışan bireyler emeklilik zamanları gelmesine rağmen halen emekli olamıyor. Emeklilikte yaşa takılan vatandaş ise her gün tekrar tekrar olarak EYT çıkış tarihini araştıyor. Uzun zamandır gündemde olan EYT hakkında yaşanan yeni gelişmeler merakla araştırlıyor. Peki, herkes tarafından araştırılan EYT tarihi ne zaman? EYT ne zaman çıkacak? EYT kimleri kapsıyor? EYT çıkış tarihi belli mi 2022?

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Emeklilik zamanı gelen fakat yaşından kaynaklı olarak emekli olamayanların beklediği yasanın çıkış tarihi merak konusu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yakın zamanda EYT problemine çözüm bulunacağı söyleniyor. EYT için çözüm formulü üretildiğini söyleyen Bilgin, vatandaşı heyecanlandırdı. Başka ülkelerin formüllerinin doğru olmadığını söyleyerek kendi ürettikleri formülü kullanacaklarını söyledi. Bakan Vedat Bilgin'in açıklamları şu şekilde oldu; "Önümüzdeki dönem içerisinde sözleşmeli personel ve EYT sorununu çözüyoruz. Sorunları dosya dosya açarak çözeceğiz. Türkiye'nin emekçileri endişe etmesin. Türk devleti sosyal bir devlettir" Sözlerinin ardından ise sözlerine şöyle devam etti; Sorunların çözümü için tedbirler alıyoruz. Asgari ücreti önceki yıla göre yüzde 80 arttırdık. Önümüzdeki dönem içerisinde sözleşmeli personel ve EYT sorununu çözüyoruz. Dosya dosya açarak çözeceğiz. Türkiye'nin emekçileri endişe etmesin. Türk devleti sosyal bir devlettir. Büyük Türkiye yolunda daha emin adımlar ile yürüyeceğiz".