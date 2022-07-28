Bakan Bilgin'den milyonları heyecanlandıran EYT açıklaması geldi. Önümüzdeki günlerde açıklayacağım diyen Bilgin'in açıklamaları sonrası EYT ne zaman çıkacak, EYT çıktı mı gibi konular merak edildi. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT çıktı mı?

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bakan Verdat Bilgin, "3600 ek gösterge, asgari ücret, yarın da sözleşmeli personel konusunda dosyayı açtığımda basınla paylaşacağım. Geçici işçiler, EYT'yi tamamladığımız gün, onları açıklayacağım. Önümüzdeki günlerde söz edeceğim. İstihdam daha önemlidir. Bu konuya üretim sürecine katılımına dikkatlerini çekmelerini istiyorum" dedi.