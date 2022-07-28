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EYT ne zaman çıkacak? EYT çıktı mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, "Geçici işçiler, EYT'yi tamamladığımız gün, onları açıklayacağım. Önümüzdeki günlerde söz edeceğim" dedi. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT çıktı mı?

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Bakan Bilgin'den milyonları heyecanlandıran EYT açıklaması geldi. Önümüzdeki günlerde açıklayacağım diyen Bilgin'in açıklamaları sonrası EYT ne zaman çıkacak, EYT çıktı mı gibi konular merak edildi. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT çıktı mı?

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bakan Verdat Bilgin, "3600 ek gösterge, asgari ücret, yarın da sözleşmeli personel konusunda dosyayı açtığımda basınla paylaşacağım. Geçici işçiler, EYT'yi tamamladığımız gün, onları açıklayacağım. Önümüzdeki günlerde söz edeceğim. İstihdam daha önemlidir. Bu konuya üretim sürecine katılımına dikkatlerini çekmelerini istiyorum" dedi.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

EYT Gündem Ekonomi Haberler

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