EYT ne zaman çıkacak? EYT çıkacak mı, son durum ne, şartları neler?

Eyt ne zaman çıkacak, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Eyt'lilerle ilgili düzenlemede kritik bir döneme giriliyor. Türkiye'de 5 milyona yakın Emeklilikte Yaşa Takılanlar ( Eyt ) bulunuyor. Bu kapsamda hükümet tarafından birtakım düzenleme getirecek. Vatandaşlar EYT SON DURUM! EYT ne zaman çıkacak? EYT son dakika gelişmesi var mı? EYT'de son durum ne? araştırmaları yapılıyor. Peki, EYT ne zaman çıkacak ve EYT kimleri kapsıyor? İşte detaylar...

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Eyt'lilerin sorunlarını çözmek için düğmeye basan hükümet, 16 Mart'ta toplandı. Masada yaklaşık 520 bine ulaşan sözleşmeli personelin sorunlarına çözüm ve Eyt'lilerin talepleri bulunuyor.

"2022 YILINDA HALLEDECEĞİZ"

Konuyla ilgili geçtiğimiz haftalarda açıklamada bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "İlk iki mesele olan asgari ücret ve memur maaşlarını çözüme kavuşturduk. Üçüncü mesele olan 3600 ek göstergeyi şu an hallediyoruz. Sonra dördüncü mesele olan sözleşmelilerin kadroya geçirilmesinden sonra 2022 yılı içerisinde Eyt'liler sorununu halledeceğiz" demişti.

Eyt ile ilgili masada beş önemli formül bulunuyor:

3 bin 600 günü dolduran kadın 50, erkek 55 yaşında emekli olabilir. Bu formülde 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 3600 günü doldurmaları halinde kadınlar için 50 erkeler için 55 yaşında emekli olabilecekleri bir seçenek bulunuyor.

Kadınlarda 7 bin 200, erkeklerde 9 bin günü dolduran emekli olabilir. Burada yine 1999 öncesi emeklilik şartları göz önüne alınacak. Kadınların 7200 prim günün erkelerin ise 9 bini prim gününü doldurarak emekli olabilmeleri öngörülüyor.

Emekliliğe kalan süre için her yıl belli oranda kesinti ile emekli olunabilir.

Kanundaki yaşa kadar maaş kesintisi ile emekli olunabilir.

5 bin ile 9 bin 750 prim günün dolduran emekli olabilir.

EYT'LİLER NE İSTİYOR?

8 Eylül 1999'da kadınlar için 20, erkekler için 25 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin günlük prim ödeme gün sayısı olan emeklilik koşulları değişti. Bu tarihten önce işe giren kadınlar için 40-58 ile erkekler 44-60 yaş arasında değişen kademeli geçiş süresi geldi. Bu tarihten sonra işe girenler için de emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60'a, prim gün sayısı da 7 bine çıktı. EYT kapsamında olanlar 1999'daki değişikliğin geçmişe dönük uygulanmasına son verilmesi ve 1999'dan önce işe başlayanların prim gün sayılarını doldurduğunda yaş şartını beklemeden emekli olmayı talep ediyor.

EYT 1999 YILINDAN SONRA İŞE BAŞLAYANLARI KAPSAYACAK MI?

Sigorta başlangıç tarihi 1999 veya sonrasında olanlar için şu anda geçerli olan emeklilik koşulları değişmeyecek. EYT ile ilgili düzenlemenin bu tarihten önce sigorta başlangıcı olan yaş şartı dışındaki emeklilik şartlarını tamamlayanların yararlanması bekleniyor.

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı. Sonuç olarak, emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) birlikte sağlanması aranmaya başladı.