Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği EYT'ye ilişkin katıldığı bir canlı yayında açıklamalarda bulundu. Birçok kişi tarafından merak edilmekte olan EYT ne zaman çıkacak? Sorusu da yanıt buldu. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT çıkacak mı? EYT düzenlemesi ne zaman Meclis'e gelecek? Bakan Bilgin tarih verdi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonların beklediği EYT ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, EYT düzenlemesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirmesinin ardından Meclis'e geleceğini ifade etti.Bu haberimizde merak edilen EYT ne zaman çıkacak? EYT çıkacak mı? Sorularını yanıtladık. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT çıkacak mı? EYT düzenlemesi ne zaman Meclis'e gelecek? Bakan Bilgin tarih verdi!

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bakan Bilgin'in katıldığı bir canlı yayında EYT'ye dair yaptığı açıklamalar şu şekilde;

"Cumhurbaşkanımıza arz ediyorum. Ben bu toplantıda da geldiğimiz son aşamayı Cumhurbaşkanımızla paylaşacağım, ileteceğim, kendisi değerlendirecek. Kabinede karar çıkar mı kesinlikle söyleyemem ama değerlendirileceğini söyleyebilirim.

"YAŞ KONUSU NETLİK KAZANMADI"

Seçenekli bir tablo var önümüzde. Ben bu tabloyu arz edeceğim. Bir yaş aralığı olması ihtimal dahilindedir. Henüz netleşmedi. İmkanlar nispetinde en kapsayıcısı olacak. Ödemelerde firma limitlerinden düşmeyecek bir çalışma olacak. Emekli olarak çalışmaya devam ederlerse sosyal güvenlik deste primi ödeniyor. O pirim şimdi yüksek. Emekli olmadan çalışanlarla aynı seviyeye getirmeye düşünüyoruz.

"OCAK BAŞINDA 2 MİLYONU GEÇEBİLİR"

Şu anda aralık ayının başındaki rakam 1 milyon 900 bin idi. Her ay sayılar artıyor. Ocak başında 2 milyonu geçebilir. Bu kadar kişi yaş şartı olmasaydı emekli olabilecekti. Yaklaşık 400 bini memur, 480 bini BAĞKUR'lular. Diğerleri, çoğunluğu da 4A'lılar. 274 bin kişini de işi yok ve yaşı bekliyor. Yaş sınırı olursa aşağı yukarı yarısı bu yıl, yarısı diğer yıl oluyor.

MEMUR ZAMMI KONUSU

Geçtiğimiz sene kamu çalışanlarımıza enflasyonun üzerinde bir artış yaptık. Bu sene de çalışmalarımız devam ediyor. Yılbaşından hemen önce ya da sonra hemen paylaşırız. Kamu çalışanlarımız için yaptığımız çok önemli bir şey var. Talep edilirken çok konuşuluyordu ama çözülünce pek konuşulmuyor. O da şu, sözleşmeli personellerimizi kadroya geçirdik. Yarın Meclis'e gidiyor."