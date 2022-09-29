Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama gelmesinin ardından birçok vatandaş heyecanla konu hakkında açıklama yapılmasını bekliyordu. Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 1 Ekim Cumartesi günü başlayacak 27. Dönem 6. Yasama Yılı öncesi soruları yanıtladı. Sorular arasında EYT ne zaman çıkacak? Sorusu da buluyor. Peki, EYT ne zaman çıkacak? Erdoğan EYT açıklaması ne?

Eyt ne zaman çıkacak? Sorusu, uzun zamandır birçok kişi tarafından sık sık araştırılıp merakla bekleniyordu. Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 27. Dönem 6. Yasama Yılı öncesi soruları yanıtladı. Soruların arasında EYT ne zaman çıkacak? Sorusu ve EYT çıkış tarihi ne zaman? Sorularını da yanıtladı. Peki, EYT ne zaman çıkacak? Erdoğan EYT açıklaması ne?

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çalışmalara da değinen Elitaş, "Sayın Vedat Bilgin hocamız çalışmasını çok kapsamlı, hassas şekilde gerçekleştirdi. Kamuoyuyla da paylaştı. 2022 bitmeden bu konu yasalaşacak ve 2023'ten itibaren hayata geçecek" değerlendirmesini yaptı.

Elitaş, konuya ilişkin şu söylemleri de ekledi "Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili durum varsa bu, Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Yaşar Okuyan'ın bir hediyesi. Bunu da düzeltmek AK Parti iktidarına düştü. Bu konuda herkes farklı yorumlar yaptığı takdirde çeşitli umutlar, değişik beklentiler ortaya çıkabilir. Kamuoyunda ortaya çıkan beklentilerin tamamının karşılanması mümkün değil. Beklentiler kabul görmeye başladığı anda istenilen olmadığı takdirde büyük bir umutsuzluğa düşme, hayal kırıklığı durumu ortaya çıkabilir. Vedat Bilgin hocamızın açıklamalarından başka hiçbir açıklamayı dikkate almayın" dedi.