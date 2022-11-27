EYT, Birçok kişinin gündeminde yer alması nedeniyle birçok detay sıklıkla araştırılıyordu. Bunların arasında EYT Ne zaman çıkacak? Sorusu da yer alıyor. Bugün EYT'de son durum ne? Sorusu da merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, EYT Ne zaman çıkacak? Bugün EYT'de son durum ne? EYT için konuşulan tarih!

Emeklilikte Yaşa Takılan ve bu nedenle henüz emekli olamamış vatandaşların merakla beklediği süreçte sona yaklaşılıyor. Milyonlarca vatandaşın beklediği EYT düzenlemesine dair en çok merak edilen konu EYT Ne zaman çıkacak? Bugün EYT'de son durum ne? Soruları oldu. Peki, EYT Ne zaman çıkacak? Bugün EYT'de son durum ne? EYT için konuşulan tarih!

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Milyonlarca EYT'li heyecan içinde düzenlemenin Meclis'ten geçmesini beklerken, kulislerde konuşulan iddiaya göre AK Partili yetkililer EYT teklifinin yasalaşması için ocak ayı ortasını işaret etti.

2 TORBA KANUN DAHA SUNULACAK

Ancak 5 Aralık'ta 12 gün sürecek bütçe mesaisine girecek Meclis'e, bütçe maratonu sonrası biri enerji, diğeri ekonomi olmak üzere 2 torba kanunun daha sunulacağı ifade ediliyor. Bu teklifler de yasalaştıktan sonra her bütçe sonrası olduğu gibi çalışmalara kısa bir ara verileceği biliniyor.

YASALAŞMASI OCAK AYI ORTASINI BULABİLİR

Gazete Duvar'ın haberine göre AK Partili bazı yetkililer yoğun gündem nedeniyle EYT teklifinin aralık ayı içinde Meclis'e sunulsa dahi görüşmelerinin yapılıp yasalaşmasının ocak ayı ortasını bulabileceğini belirtiyor.