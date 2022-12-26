EYT ne zaman açıklanacak? SON DAKİKA! EYT açıklandı mı? EYT ne zaman çıkacak? EYT yaş sınırı var mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği EYT'ye ilişkin katıldığı bir canlı yayında açıklamalarda bulundu. Uzun süredir vatandaşların gündeminde yer alan konu hakkında merak edilenler ise arama motorlarında aratıldı. Peki, EYT ne zaman açıklanacak? EYT açıklandı mı? EYT ne zaman çıkacak? EYT yaş sınırı var mı?

Milyonlarca vatandaşın gün saydığı EYT hakkında merak edilenler var. Arama motorlarında EYT ne zaman açıklanacak? EYT açıklandı mı? EYT ne zaman çıkacak? EYT yaş sınırı var mı? soruları aratılıyor. Bakan Bilgin'in açıklamaları ise gündeme geldi. İşte EYT hakkında tüm merak edilenler...

EYT NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonların beklediği EYT ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, EYT düzenlemesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirmesinin ardından ocak ayına gelmeden Meclis'e geleceğini ifade etti. Vedat Bilgin, EYT'ye ilişkin katıldığı bir canlı yayında açıklamalarda bulundu. Yaş konusunun ihtimal dahilinde olduğunu ve henüz netlik kazanmadığını ifade eden Bakan Bilgin, "Ocak ayına varmadan EYT'yi masadan kaldırırız. Meclis'e gitmiş olur" dedi.

EYT YAŞ ŞARTI VAR MI?

Seçenekli bir tablo var önümüzde. Ben bu tabloyu arz edeceğim. Bir yaş aralığı olması ihtimal dahilindedir. Henüz netleşmedi. İmkanlar nispetinde en kapsayıcısı olacak. Ödemelerde firma limitlerinden düşmeyecek bir çalışma olacak. Emekli olarak çalışmaya devam ederlerse sosyal güvenlik deste primi ödeniyor. O pirim şimdi yüksek. Emekli olmadan çalışanlarla aynı seviyeye getirmeye düşünüyoruz.

Bakan Bilgin'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Cumhurbaşkanımıza arz ediyorum. Ben bu toplantıda da geldiğimiz son aşamayı Cumhurbaşkanımızla paylaşacağım, ileteceğim, kendisi değerlendirecek. Kabinede karar çıkar mı kesinlikle söyleyemem ama değerlendirileceğini söyleyebilirim.

"OCAK BAŞINDA 2 MİLYONU GEÇEBİLİR"



Şu anda aralık ayının başındaki rakam 1 milyon 900 bin idi. Her ay sayılar artıyor. Ocak başında 2 milyonu geçebilir. Bu kadar kişi yaş şartı olmasaydı emekli olabilecekti. Yaklaşık 400 bini memur, 480 bini BAĞKUR'lular. Diğerleri, çoğunluğu da 4A'lılar. 274 bin kişini de işi yok ve yaşı bekliyor. Yaş sınırı olursa aşağı yukarı yarısı bu yıl, yarısı diğer yıl oluyor.

MEMUR ZAMMI KONUSU

Geçtiğimiz sene kamu çalışanlarımıza enflasyonun üzerinde bir artış yaptık. Bu sene de çalışmalarımız devam ediyor. Yılbaşından hemen önce ya da sonra hemen paylaşırız. Kamu çalışanlarımız için yaptığımız çok önemli bir şey var. Talep edilirken çok konuşuluyordu ama çözülünce pek konuşulmuyor. O da şu, sözleşmeli personellerimizi kadroya geçirdik. Yarın Meclis'e gidiyor."