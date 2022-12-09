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EYT ne zaman açıklanacak? EYT hangi tarihte ne zaman çıkıyor? EYT yasası ne zaman çıkacak?

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EYT ne zaman açıklanacak? EYT hangi tarihte ne zaman çıkıyor? EYT yasası ne zaman çıkacak?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde birçok detay merak konusu haline gelmişti. Bunlardan en çok merak edilenleri ise EYT ne zaman açıklanacak? EYT hangi tarihte ne zaman çıkıyor? Sorusu oldu. Peki, EYT ne zaman açıklanacak? EYT hangi tarihte ne zaman çıkıyor? EYT yasası ne zaman çıkacak?

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Eyt düzenlemesinden faydalanabilmek için prim gün sayısı ve yıl sayısının yanı sıra kadınlarda 48, erkeklerde 50 ya da kadınlarda 50 erkeklerde 52 yaş sınırı getirileceği iddiası büyük ses getirmişti. Bu konuya ilişkin yapılan açıklamanın ardından EYT ne zaman açıklanacak? Sorusu merak edilmeye başlandı. Peki, EYT ne zaman açıklanacak? EYT hangi tarihte ne zaman çıkıyor? EYT yasası ne zaman çıkacak?

EYT NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, gündemdeki konuya ilişkin Meclis'te devam eden bütçe görüşmeleri esnasında açıklamalarda bulunacağını kaydetmesinin ardından gözler yapılacak olan açıklamalara çevrildi. Henüz konu hakkında net bir tarih bilinmiyor. Belirlenen tarih netlik kazandığında ise haberimiz güncellenecektir.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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