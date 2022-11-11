EYT Hakkında yaşanan gelişmelerin ardından konu hakkında birçok detay vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Özellikle memurlar başta olmak üzere birçok kişi EYT Memurları kapsayacak mı? Sorusunu merak ediyor. Peki, EYT Memurları kapsayacak mı? EYT Memurları kapsıyor mu?

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Eyt Memurları kapsayacak mı? Sorusu, özellikle EYT hakkındaki yaşanan gelişmelerin ardından birçok kişi tarafından merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Bir süredir gündemde olan EYT hakkındaki gelişmeler, insanlar tarafından merak konusu haline geldi. Bu haberimizde EYT Memurları kapsıyor mu? Sorusunu sizler için yanıtladık. Peki, EYT Memurları kapsayacak mı? EYT Memurları kapsıyor mu?

EYT MEMURLARI KAPSAYACAK MI?

EYT'nin memurları kapsayıp, kapsamayacağına dair henüz net ve resmi bir ilgi bildirilmedi. Bakan Bilgin, EYT konusunda en uygun ve kapsayıcı çözümlemeyi yapacaklarına dikkat çekerek çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Önlerinde tek bir formül olduğuna vurgu yapan Bilgin "Çok sayıda insan var tahmin edeceğiniz gibi. Onların durumlarını, çalışma gün sayılarını, yıllarını, vesaire sosyal güvenlikteki sağlık sigortası primlerini gözden geçirip en uygun, en kapsayıcı çözümlemeyi yapacağız." şeklinde açıkladı.