Yaklaşık 5 milyon kişiyi ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar ( Eyt ) düzenlemesinde son düzlüğe girildi. Düzenlemeyle ilgili kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Peki, EYT meclisten geçti mi? EYT Resmi Gazete'de yayınlandı mı?

Akbaşoğlu EYT açıklaması ne? SON DAKİKA EYT şartları belli oldu! EYT açıklandı mı?

Kamuoyunda merakla beklenen EYT düzenlemesiyle ilgili kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklif gelecek hafta Genel Kurul'daki oylamada görüşülüp kabul edildikten sonra, Resmi Gazete'de de yayımlanıp yasalaşacak. EYT Resmi Gazete'de yayınlandı mı? EYT meclisten geçti mi?

EYT MECLİSTEN GEÇTİ Mİ?

Gelecek hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek kanun teklifinin yasalaşmasıyla birlikte ilk etapta yaklaşık 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı elde edecek. EYT'de yaş sınırı aranmayacak.

Kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl hizmet şartı geçerli olacak. Prim günü eksiği olanlar, doğum ve askerlik borçlanmasıyla tamamlayabilecek.

Süre sınırı olmaksızın, şartları yerine getirenler de emeklilik hakkı kazanacak.

Düzenleme gelecek hafta Genel Kurul gündemine gelecek. Başvurular, kanun Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra başlayacak.

EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler emeklilik için başvuru dilekçesi verecek.

Koşulları yerine getirenler, süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek.