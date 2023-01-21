Toplamda 2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağı EYT meclisten geçti mi? Sorusu merak ediliyor ve internet üzerinde EYT meclisten geçti mi? Sorusu birçok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, EYT meclisten geçti mi? EYT ne zaman yürürlüğe girecek? İlk maaş ne zaman, hangi tarihte ödenecek? 21 Ocak son dakika EYT haberleri!

EYT bu ay meclise gelecek mi? EYT meclise ne zaman gelecek, bu ay çıkacak mı? İşte EYT'nin meclise geleceği tarih!

Eyt meclisten geçti mi? Sorusu, Milyonlarca Eyt'linin beklediği haber geldi ve AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu tarafından yapılan açıklama ile birlikte yanıt buldu. Konuyla ilgili süreç vatandaşlar tarafından merak edilirken AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Meclis'te basın toplantısı düzenledi. Peki, EYT meclisten geçti mi? EYT ne zaman yürürlüğe girecek? İlk maaş ne zaman, hangi tarihte ödenecek? 21 Ocak son dakika EYT haberleri!

EYT MECLİSTEN GEÇTİ Mİ?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "EYT'yi yasalaştıracağız. 5 adımdan 4 tanesini gerçekleştirdik. EYT'yi şubat ayı içinde yasalaştırıp, mart ayı içinde de maaşlarını almalarını gerçekleştirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı EYT düzenlemesini içeren kanun teklifinin, Şubat ayında yasalaşması bekleniyor. 23 yıllık problemin çözümüne ilişkin teklif, 8 Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlayanları kapsayacak. 2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağı EYT konusunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak. EYT'lilerin kıdem tazminatı noktasında işverenlere Kredi Garanti Fonu'ndan (KGF) destek verilecek.

TEKLİF ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA TBMM'DE

Konuyla ilgili süreç vatandaşlar tarafından merak edilirken AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Meclis'te basın toplantısı düzenledi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeyi içeren kanun teklifini gelecek hafta Meclis Başkanlığına sunacaklarını belirtti.

EYT MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Akbaşoğlu, "Şubat ayı içerisinde bunu Meclis'in takdiriyle yasalaştırıp bütün EYT'li kardeşlerimizin mart ayında emeklilik maaşlarını almalarını hep beraber sağlayacağız." diye konuştu.