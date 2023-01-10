EYT meclise ne zaman sunulacak? Enflasyon düşecek mi?

Yeni yılın ilk kabine toplantısı dün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşti. Toplantı 2 saat 40 dakika sürdü. Toplantı sonrası gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanının açıklamasının ardından vatandaşlar EYT düzenlemesi ne zaman yürüklüğe girecek? EYT meclise ne zaman sunulacak? EYT kimleri kapsayacak? Enflasyon düşecek mi? Otoyol ve köprü ücretlerine zam geldi mi? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Asgari ücret) Hem çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyecek hem istihdamı koruyacak bir seviyede sürmesini sağlamakta...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı sona erdi. Toplantı, 2 saat 40 dakika sürdü. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı EYT düzenlemesi hakkında alınan yeni karaları ve Enflasyon ile mücadelede alınacak yeni tedbirleri açıkladı. Cumhurbaşkanının açıklamasının ardından vatandaşlar EYT düzenlemesi ne zaman yürüklüğe girecek? EYT meclise ne zaman sunulacak? EYT kimleri kapsayacak? Enflasyon düşecek mi? Enflasyon ile mücadelede hangi yeni tedbirler alındı? Otoyol ve köprü ücretlerine zam geldi mi? Otoyol ve köprü ücretlerine zam gelecek mi? Oto yol ver köprü ücretleri ne kadar? Detaylar haberimizde...

EYT DÜZENLEMESİ NE ZAMAN YÜRLÜLÜĞE GİRECEK?

Yeni yılının ilk Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT'nin yakında Meclis'e geleceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"28 Aralık'ta yeni emeklilik düzenlemesinin müjdesini kamuoyu ile paylaştık. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen milyonlarca vatandaşımızın sorunlarını herhangi bir sınırlamaya gitmeksizin çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında TBMM'nin takdirine sunuyoruz."

5,7 milyon vatandaşı doğrudan ilgilendiren EYT düzenlemesi taslak metninin de bu hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Meclis'e gönderilmesi bekleniyor. EYT düzenlemesinin kısa süe içerisinde meclisten geçerek yasalaşması bekleniyor.

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplatısı sonrası yapmış olduğu açılamada şu ifadelere yer verdi: Emeklilik için prim ödeme gün sayısı, sigortalılık sayısı ve yaşı tamamlamak gerekiyor. Düzenleme ilk ikisini tamamlamış olup da yaş sebebiyle emeklilik bekleyenleri kapsıyor. Düzenlemeyi mevcut yapıdaki herkes için geçerli kılıyoruz.

EYT ŞARTLARI NELER?

8 Eylül 1999 öncesi işe girişi olanlardan kadınlar için 5 bin prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi, erkekler için 5 bin prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi gerekiyor. Prim ve sigortalılık süresi şartlarını karşılayanlar yaşa bakılmadan emeklilik hakkı kazanacak.

ENFİLASYON DÜŞECEK Mİ?

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon ile mücadelede kararlılık mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması şu şekilde:

"En ciddi sıkıntımız enflasyonu yıllık yüzde 64,27 ile geride bıraktık. Önümüzdeki aylarda bu oranın giderek daha aşağıya indiğini hep birlikte göreceğiz" ifadelerine yer verdi.

OTO YOL VE KÖPRÜ ÜCRETLERİNE ZAM GELECEK Mİ?

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan Otoyol ve köprü ücretlerine herhangi bir zam yapılmayacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecek. Kamu-özel ortaklığı yatırımlarında önümüzdeki yıl dengeyi sağlayacak, 2025'ten itibaren çok daha büyük kazançları ülkemizin hanesine yazacağız.

OYOYOL VE KÖPRÜ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan Otoyol ve köprü ücretlerine herhangi bir zam yapılmayacağını duyurdu. Bunun ardından vatandaşlar otoyol ve köprü ücretlerini güncel fiyatlarını sorgulmaya başladı. Oto yol ve köprü ücretleri güncel fiyatları şu şekilde:



OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ TARİFESİ

1 Araç Sınıfı 184,50 TL

2 Araç Sınıfı 295,00 TL

3 Araç Sınıfı 350,00 TL

4 Araç Sınıfı 464,50 TL

5 Araç Sınıfı 585,50 TL

6 Araç Sınıfı 129,00 TL

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ TARİFESİ

1 Araç Sınıfı 19,00 TL

2 Araç Sınıfı 25,00 TL

3 Araç Sınıfı 56,50 TL

4 Araç Sınıfı 120,50 TL

5 Araç Sınıfı 150,50 TL

6 Araç Sınıfı 13,00 TL

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ TARİFESİ

Aks aralığı 3.20 m'den küçük iki akslı araçlar: 8,25 TL

Aks aralığı 3.20 m ve 3.20 m.'den büyük: 10,75 TL

3 akslı her türlü araçlar: 23,25 TL

4 ve 5 akslı her türlü araçlar: 46,00 TL

6 ve yukarı akslı araçlar: 61,00 TL

Motosikletler: 3,25 TL

.

.

.