TBMM Genel Kurulu, 28 Şubat Salı günü çalışmalarına devam edecek. Peki, EYT meclise ne zaman gelecek? EYT haftaya meclise gelecek mi? EYT'de son durum detayları haberimizde...

Eyt meclise ne zaman gelecek? TBMM Genel Kurulu, 28 Şubat Salı günü çalışmalarına devam edecek. Peki, EYT meclise ne zaman gelecek? EYT haftaya meclise gelecek mi? EYT'de son durum ne? Detaylar...

EYT MECLİSE NE ZAMAN GELECEK?

TBMM Genel Kurulu, 28 Şubat Salı günü çalışmalarına devam edecek. Genel Kurul'un gündem maddeleri deprem komisyonu ve emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili yasa teklifi olacak.

YASAMA FAALİYETLERİ 2 GÜN GÖRÜŞÜLMEYECEK

TBMM Genel Kurulu, 22 ve 23 Şubat tarihlerinde de yasama faaliyetlerini görüşmeyecek. Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere 28 Şubat salı günü toplanacak.

EYT HAFTAYA MECLİS'TE OLACAK

Haftaya genel kurulda yeni bir deprem araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin siyasi partilerin vereceği önergeler ele alınacak. Genel Kurul'un bir diğer gündem maddesinin ise Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili yasa teklifi olacak.