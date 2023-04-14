İşlemlerini tamamlayan EYT'liler maaşların ödeneceği günü heyecanla bekliyor ve internet üzerinde EYT maaşları yattı mı? Sorularına yanıt arıyordu. Peki, EYT maaşları yattı mı? 2023 EYT maaşları ne zaman, saat kaçta yatacak? EYT maaşları hangi gün, ne zaman yatıyor?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bayramdan önce yatırılacağını belirttiği emekli aylıkları ve bayram ikramiyeleri ile ilgili tarihler belli oldu. İşlemlerini tamamlayan Eyt'liler için ilk ödeme tarihi merak edilmekte. Peki, EYT maaşları yattı mı? 2023 EYT maaşları ne zaman, saat kaçta yatacak? EYT maaşları hangi gün, ne zaman yatıyor?

EYT MAAŞLARI YATTI MI?

Ödeme tarihleri 17-18-19-20 Nisan olanlar bugün, 21-22-23 Nisan olanlara 15 Nisan'da, 24-25-26 Nisan olanlara ise 16 Nisan'da ödeme yapılacak. Bağ-kur kapsamında ödeme günleri 25-26 Nisan olanların ödemeleri 17 Nisan'da gerçekleşecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

24 Mart'ta AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye verilen bayram ikramiyesinin tutarının bin 100 TL'den 2 bin liraya yükseltileceğini bildirmişti. 2018 yılında Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında 1.000'er TL olarak ödenmeye başlanılan bayram ikramiyesi 2021 yılında 1.100 TL' ye yükseltilmişti. Emekli bayram ikramiyesi 2022 yılında da 1.100 TL olarak uygulandı. Emekliler hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda 2.000'er TL ikramiye alacaklar. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar da dahil olmak üzere 15.6 milyon emekli yararlanacak.