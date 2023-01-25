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EYT maaşları Şubat'ta mı yatacak, Mart'ta mı?

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Yaklaşık 2 milyon 2 50 bin vatandaşı yakından ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar ( Eyt ) düzenlemesiyle ilgili kritik gelişme yaşandı. Düzenleme Meclis'e gelirken, vekillerin imzasına açıldı. İmzalar tamamlandıktan sonra düzenleme Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Peki, EYT maaşları Şubat'ta mı yatacak, Mart'ta mı?

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Binlerce vatandaşın merakla beklediği EYT düzenlemesi Meclis'e geldi. Düzenleme milletvekillerinin imzasına açıldı. İmzalar tamamlandıktan sonra düzenleme Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Gelişmeler yakından takip edilirken EYT maaşları Şubat'ta mı yatacak, Mart'ta mı, merak edildi.

EYT MAAŞLARI ŞUBAT'TA MI YATACAK, MART'TA MI?

Bakan Bilgin, " Eyt'lilerin Mart'ın 1'inde ilk maaşlarını alabilecekleri bir düzenleme Meclis'ten çıkacak diye düşünüyorum." diye konuştu. "Eyt ile ilgili 9 Eylül 1999 tarihinin geriye doğru esnetilmesi mümkün olur mu?" sorusuna Bilgin, "Olmaz, çünkü EYT dediğimiz şey, 8 Eylül'de geçerli olan yasanın değiştirilerek yaş şartı konulması. Dolayısıyla bu tarihte çalışan olması lazım ki o yaşa takılsın." yanıtını verdi.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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