EYT maaşlar Şubat'ta mı Mart'ta mı yatacak 2023?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Kamuoyunun merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar ( Eyt ) düzenlemesiyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk maaşların bağlanacağı tarihi açıkladı. Peki, EYT maaşlar Şubat'ta mı Mart'ta mı yatacak?

Akbaşoğlu EYT açıklaması ne? SON DAKİKA EYT şartları belli oldu! EYT açıklandı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında, EYT düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Düzenlemenin bir an önce yasalaşması için çalıştıklarını söyleyen Erdoğan, EYT maşların yatacağı tarih ile ilgili açıklama yaptı. Peki,EYT maaşlar Şubat'ta mı Mart'ta mı yatacak?

EYT MAAŞLAR ŞUBAT'TA MI MART'TA MI YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eyt konusunda çok kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Teklif Meclis'e sunuldu. Yarın Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. AK Parti olarak teklifi yasalaştırarak vatandaşlarımıza haklarını vermek istiyoruz. EYT kapsamında emekliliğe hak kazanan vatandaşlarımıza ilk aylıkları şubat ya da mart gibi bağlanabilir. Bu işi inşallah bir an önce bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

Emekli olup aynı iş yerinde çalışmak isteyenlere başvuru günü sınırlaması getirildiğini söyleyen Akbaşoğlu, "Emekliliği hak edip emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içinde tekrar işe başlama durumunda olan tüm çalışanlarla ilgili bu kanun teklifi bünyesinde yaklaşık 500 lira desteklemeyi Hazine üstleniyor ve yüzde 5 oranında bir destek primi veriliyor." ifadelerini kullanmıştı.