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EYT maaşı nasıl hesaplanır? EYT maaş hesaplama!

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EYT maaşı nasıl hesaplanır? EYT maaş hesaplama!

EYT'nin Meclis'ten geçmesinin ardından gözler Resmi Gazete'ye çevrildi. Peki, EYT'liler ne kadar maaş alacak? İşte EYT maaşı nasıl hesaplanır? EYT maaş hesaplama!

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Eyt maaşı nasıl hesaplanır? Eyt'nin Meclis'ten geçmesinin ardından gözler Resmi Gazete'ye çevrildi. Peki, Eyt'liler ne kadar maaş alacak? İşte EYT maaşı nasıl hesaplanır? EYT maaş hesaplama haberimizde...

EYT MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Emekli maaşları, sigortalının çalışma yaşamı süresince SGK'ya bildirilen prime esas kazançlarının güncel tutarıyla belirleniyor. Bu kazançlar, yıllık TÜFE artışının tamamı ve yıllık büyümenin yüzde 30'u esas alınarak güncelleniyor.

EYT kapsamında emekli olacak vatandaşlar, SGK'nın emekli maaşı hesaplama uygulamasında şu anda gördükleri maaş tutarının üstüne yüzde 1,68 zam alacak. Mevcut görüntülenen maaşlar, yüzde 1,68 zamlı hesaplanan tutar üzerinden bağlanacak. EYT yasasından ayrı olarak emeklilik dilekçesini 1 Ocak'tan sonra verenlerin maaşında da bu oranda artış olacak.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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