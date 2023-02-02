Yaklaşık 5 milyon kişiyi ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar ( Eyt ) düzenlemesinde son düzlüğe girildi. Düzenlemeyle ilgili kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Peki, EYT maaşı kaç TL? EYT'lilere ne kadar maaş yatacak?

Akbaşoğlu EYT açıklaması ne? SON DAKİKA EYT şartları belli oldu! EYT açıklandı mı?

Kamuoyunda merakla beklenen EYT düzenlemesiyle ilgili kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklif gelecek hafta Genel Kurul'daki oylamada görüşülüp kabul edildikten sonra, Resmi Gazete'de de yayımlanıp yasalaşacak. EYT maaşı kaç TL? EYT'lilere ne kadar maaş yatacak?

EYT'LİLERE NE KADAR MAAŞ YATACAK?

Gelecek hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek kanun teklifinin yasalaşmasıyla birlikte ilk etapta yaklaşık 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı elde edecek. EYT'de yaş sınırı aranmayacak.

Kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl hizmet şartı geçerli olacak. Prim günü eksiği olanlar, doğum ve askerlik borçlanmasıyla tamamlayabilecek.

Süre sınırı olmaksızın, şartları yerine getirenler de emeklilik hakkı kazanacak.

Düzenleme gelecek hafta Genel Kurul gündemine gelecek. Başvurular, kanun Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra başlayacak.

EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler emeklilik için başvuru dilekçesi verecek.

Koşulları yerine getirenler, süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek.

"ASGARİ EMEKLİ MAAŞI 5 BİN 500 LİRA"

Komisyona bilgi veren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Kürşad Arat, EYT'lilerin maaşlarının ne kadar olacağı ile ilgili açıklama yaptı. Arat, "Asgari emekli maaşı 5 bin 500 lira. Mevcut sistemde prim ödeme gün sayısına, hizmet yılına, çalıştığı sigorta koluna ve kazancına göre herkese ayrı maaş bağlanabiliyor, kişi bazında değişiyor." ifadelerini kullandı.