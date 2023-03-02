EYT düzenlemesi Meclis'te görüşüldü ve oybirliğiyle kabul edildi. Düzenlemenin kısa süre içerisde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesi bekleniliyor. Vatandaşlar ise EYT maaşlarının nasıl hesapladığını ve hangi kriterlere dikkat edildiğin araştırıyor. Peki, EYT maaş hesaplamasında nelere dikkat edilir? EYT maaş hesaplaması nasıl yapılır? EYT maaşları ne kadar? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

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Eyt yasası için geri sayım başladı. Milyonlarca Eyt'li düzenlenen yasa kapsamında emekli olacak. Vatandaşlar EYT düzenlemesinin detaylarını araştırmaya devam ediyor. EYT düzenlemesinin kısa süre içerisde Resmi Gazetede yayınlanarak yürüklüğe giremesin bekleniliyor. Peki, EYT maaş hesaplamasında nelere dikkat edilir? EYT maaş hesaplaması nasıl yapılır? EYT maaşları ne kadar? Detaylar haberimizde...

EYT MAAŞ HESAPLAMASINDA NERELER DİKKAT EDİLR?

EYT maaş hesaplarken şu kriterler dikkate alınır.

İşçinin aylık kazancı,

İşçinin çalıştığı yıl,

İşçinin yaşının dolmasını beklerken ödediği fazladan prim miktarı,

Çalışanın çalışma süresine ara verip vermediği,

Çalışma süreleri, etkenleri göz önüne alınır.

EYT MAAŞ HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Emeklilikte yaşa takılanlar için maaş hesaplamasında şu 3 dönem önemli olduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıncadaha önce açıklanmıştı. EYT maaş hesaplamasının detayları belli oldu. EYT yasa kapsamında Emekliliğe hak kazanların maaşları şu şekilde hesaplanacak.

1999 yılı öncesi

1999 – 2008 yılları arası

2008 yılı sonrası

Bu üç dönemdeki hesaplamalar yapıldıktan sonra emeklilikte yaşa takılanlar için maaş hesaplaması yapılır. Yani emekli maaşı hesaplaması, çalışanın sigortalılık dönemindeki tüm kazançlar dikkate alınarak hesaplanır.

EYT MAAŞLARI NE KADAR?

EYT düzenlemesi kapsamında emekli olacakvatandaşlar ortalama aylık tutarı SSK'dan emekli olacaklar için 7 bin 797 TL, BAĞ-KUR'dan emekli olacaklar için 5 bin 811 TL, Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklar için de 12 bin 389 TL olarak hesaplanacak. Hak sahipleri Nisan ayındailk maaşlarını alacaklar.