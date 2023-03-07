EYT Maaşları ne zaman yatacak sorusu yasanın kabul edilmesiyle birlikte gündemde yer alıyor. EYT yasası 3 Mart 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Emekliliğe hak kazanan vatandaşlar SGK kuruluşları önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Peki, EYT' lirler ilk maaşlarını ne zaman alacak? EYT'liler ne kadar maaş alacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

EYT başvuru nasıl, nereden yapılır? EYT başvuruları başladı mı, ne zaman son?

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren EYT düzenlemesi yaşlaşmasının ardından Resmi Gazetede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan genelge ile yürüğe girdi Emekliliğe hak kazanan vatandaşlar SGK kuruluşları önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Peki, EYT' lirler ilk maaşlarını ne zaman alacak? EYT'liler ne kadar maaş alacak? Emeklilik başvuruları nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

EYT'LİLER İLK MAAŞLARINI NE ZAMAN ALACAK?

EYT düzenlemesinin yürüklüğe girmesinin ardından EYT 'lirler ilk aylık ödemesi ne zaman yapılırsa yapılsın 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere toplu ödeme yapılacak. Hak kaybı olmayacak. Buna göre; mart ayında dilekçe veren EYT'liler, Nisan ayında ilk maaşlarını almaya başlayacaklar.

EYT'LİLER NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Emekliye ocak itibarıyla ödenen en düşük maaş yani taban maaş 5 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Dolayısıyla primi asgari ücrete göre yatan çalışanlara en az bu tutarda maaş ödenecek. Tabii herkesin maaşı farklı ve yıllara göre de zamlarla değişiyor. Aylık bağlama oranları da çalışılan dönemlere göre değişiyor. Dolayısıyla maaşlar da buna göre artacaktır EYT düzenlemesi kapsamında Emekli olacaklara Nisan ayından itibaren 5.500 TL ile 9.400 TL arasında emekli maaşı almaları bekleniliyor.

EYT ŞARTLARI NELER?

EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar emekli olabilecek.

EMEKLİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Emeklilik başvuruları e-Devlet üzerinden veya SGK'ye yapılabilecek. SGK'ya gitmeden, e-devlet üzerinden işlemleri yapmak mümkün. e-Devlet üzerinden izlenecek yol ise şöyle; e-Devlet arama çubuğuna EYT yazıldığında doğrudan başvuru ekranına yönlendirecek.

Çıkan sayfada sonuçlar sekmesinden 'gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi'ne tıklanacak. Gelen ekranda 'yeni başvuru' sekmesi tıklanacak ve tahsis talep türü olarak ise 'yaşlılık aylığı' seçilecek. SSK kapsamında aylık talep edecekler '4A SSK', Bağ-Kur kapsamında ise '4B Bağ-Kur' seçilecek. Bundan sonraki adımda da altta yer alan 'başvur' butonu tıklanacak.

TC kimlik numarası, ad-soyad bilgileri ve ikametgah adresi ekrana gelecek. Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak ve diğer iletişim bilgileri doldurulacak. Aylık alıyor mu?' sorusunda da 'evet' ya da 'hayır' cevabı verilecek. Sonraki 'ileri' butonuna basılacak ve 'başvur' butonuna basılarak bilgiler SGK'ye gönderilmiş olacak