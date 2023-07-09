Üye Girişi
Haberler
EYT'lilere zam var mı? Emekli zammı EYT'lileri etkileyecek mi? EYT'li olanlara zam yapılacak mı?

EYT'lilere zam var mı? Emekli zammı EYT'lileri etkileyecek mi? EYT'li olanlara zam yapılacak mı?

Gündem Haberleri

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen kanun teklifine eklenen maddelerle Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri yılın 6 ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Peki, EYT'lilere zam var mı? Emekli zammı EYT'lileri etkileyecek mi? EYT'li olanlara zam yapılacak mı? İşte konu hakkında merak edilenler!

Emekliye yapılan yüzde 25 zamdan EYT'liler de yararlanacakEmekliye yapılan yüzde 25 zamdan EYT'liler de yararlanacak
Vergi zamları sonrası gözler ona çevrilmişti! Mehmet Şimşek'ten 'mali disiplin' mesajıVergi zamları sonrası gözler ona çevrilmişti! Mehmet Şimşek'ten "mali disiplin" mesajı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen kanun teklifine eklenen maddelerle Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri yılın 6 ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Peki, Eyt'lilere zam var mı? Emekli zammı Eyt'lileri etkileyecek mi? Eyt'li olanlara zam yapılacak mı? İşte konu hakkında merak edilenler!

EYT'LİLERE ZAM VAR MI?

Milyonlarca emekliye yapılan yüzde 25'lik zammın Eyt'liler için uygulanıp uygulanmayacağı kafaları karıştırmıştı. Verilen önergede Emeklilikte Yaşa Takılanları ( Eyt ) kapsam dışında tutacak bir düzenleme yer almadığı öğrenilirken, bu konuda bir başka önerge de verilmediğinden dolayı yüzde 25'lik maaş zammında EYT düzenlemesiyle emekli olanlar da kapsamda olacak ve yüzde 25'lik zam maaşlarına yansıyacak.

EYT'lilere zam var mı? Emekli zammı EYT'lileri etkileyecek mi? EYT'li olanlara zam yapılacak mı?

ERDOĞAN'DAN EMEKLİ ZAMMIYLA İLGİLİ DEĞERLENDİRME

Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün katıldığı programda emekli maaşlarına yapılan yüzde 25'lik zamla ilgili şu değerlendirmelerde bulunmuştu; "Emekli maaşlarında refah payı ile zam oranını yüzde 25'e çıkarıyoruz. Enflasyonun üzerinde artışlarla emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz. Enflasyonla mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Fırsatçılara ve açgözlülere kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Hayat pahalılığı ile mücadelemiz devam edecek. Hileli yönetmelere başvuranlarla ilgili gerekli işlemler yapılıyor. Maalesef hırsızlar çok. Bu hırsızlardan hesap sorulacak. Hayat pahalılığıyla ilgili mücadelemiz kararlı şekilde sürecek."

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Zam EYT Gündem Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title