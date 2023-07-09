TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen kanun teklifine eklenen maddelerle Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri yılın 6 ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Peki, EYT'lilere zam var mı? Emekli zammı EYT'lileri etkileyecek mi? EYT'li olanlara zam yapılacak mı? İşte konu hakkında merak edilenler!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen kanun teklifine eklenen maddelerle Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri yılın 6 ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Peki, Eyt'lilere zam var mı? Emekli zammı Eyt'lileri etkileyecek mi? Eyt'li olanlara zam yapılacak mı? İşte konu hakkında merak edilenler!

EYT'LİLERE ZAM VAR MI?

Milyonlarca emekliye yapılan yüzde 25'lik zammın Eyt'liler için uygulanıp uygulanmayacağı kafaları karıştırmıştı. Verilen önergede Emeklilikte Yaşa Takılanları ( Eyt ) kapsam dışında tutacak bir düzenleme yer almadığı öğrenilirken, bu konuda bir başka önerge de verilmediğinden dolayı yüzde 25'lik maaş zammında EYT düzenlemesiyle emekli olanlar da kapsamda olacak ve yüzde 25'lik zam maaşlarına yansıyacak.

ERDOĞAN'DAN EMEKLİ ZAMMIYLA İLGİLİ DEĞERLENDİRME

Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün katıldığı programda emekli maaşlarına yapılan yüzde 25'lik zamla ilgili şu değerlendirmelerde bulunmuştu; "Emekli maaşlarında refah payı ile zam oranını yüzde 25'e çıkarıyoruz. Enflasyonun üzerinde artışlarla emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz. Enflasyonla mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Fırsatçılara ve açgözlülere kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Hayat pahalılığı ile mücadelemiz devam edecek. Hileli yönetmelere başvuranlarla ilgili gerekli işlemler yapılıyor. Maalesef hırsızlar çok. Bu hırsızlardan hesap sorulacak. Hayat pahalılığıyla ilgili mücadelemiz kararlı şekilde sürecek."