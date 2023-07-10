EYT'liler zamdan faydalanacak mı? Son dakika! Emekli maaş zammı EYT'lileri kapsıyor mu? EYT'liler yüzde 25 zam alacak mı?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen kanun teklifine eklenen maddelerle Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri yılın 6 ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Peki, EYT'liler zamdan faydalanacak mı? Son dakika! EYT'liler yüzde 25 zam alacak mı?

Eyt'liler zamdan faydalanacak mı? Son dakika! Eyt'liler yüzde 25 zam alacak mı? soruları gündemde yer alıyor. Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri yılın 6 ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Düzenleme temmuz ayından itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. Merak edilenler arasında ise Eyt'liler zamdan faydalanacak mı? Son dakika! Eyt'liler yüzde 25 zam alacak mı? soruları yer alıyor.

EYT'LİLER ZAMDAN FAYDALANACAK MI?

Milyonlarca emekliye yapılan yüzde 25'lik zammın Eyt'liler için uygulanıp uygulanmayacağı kafaları karıştırmıştı. Verilen önergede Emeklilikte Yaşa Takılanları ( Eyt ) kapsam dışında tutacak bir düzenleme yer almadığı öğrenilirken, bu konuda bir başka önerge de verilmediğinden dolayı yüzde 25'lik maaş zammında EYT düzenlemesiyle emekli olanlar da kapsamda olacak ve yüzde 25'lik zam maaşlarına yansıyacak.

ERDOĞAN'DAN EMEKLİ ZAMMIYLA İLGİLİ DEĞERLENDİRME

Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün katıldığı programda emekli maaşlarına yapılan yüzde 25'lik zamla ilgili şu değerlendirmelerde bulunmuştu; "Emekli maaşlarında refah payı ile zam oranını yüzde 25'e çıkarıyoruz. Enflasyonun üzerinde artışlarla emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz. Enflasyonla mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Fırsatçılara ve açgözlülere kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Hayat pahalılığı ile mücadelemiz devam edecek. Hileli yönetmelere başvuranlarla ilgili gerekli işlemler yapılıyor. Maalesef hırsızlar çok. Bu hırsızlardan hesap sorulacak. Hayat pahalılığıyla ilgili mücadelemiz kararlı şekilde sürecek."