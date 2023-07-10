Emeklilere yüzde 25 zam yapılacağının açıklanmasının ardından EYT'liler bu zamdan faydalanabilecekler mi merak ediyorlardı. Peki EYT'liler yüzde 25 zamdan yararlanacak mı? EYT ne kadar zam alacak? EYT'lilerin ne kadar zam alacağı ile ilgili detaylar haberimizde...

Eyt'liler ne kadar zam alacak? Emeklilere yüzde 25 zam yapılacağının açıklanmasının ardından Eyt'liler bu zamdan faydalanabilecekler mi merak ediyorlardı. Peki Eyt'liler yüzde 25 zamdan yararlanacak mı? EYT ne kadar zam alacak? EYT'lilerin ne kadar zam alacağı ile ilgili detaylar ve EYT emekli maaşları hakkında bilgiler...

EYT'LİLER YÜZDE 25 ZAM ALACAK MI?

EYT'liler de yüzde 25'lik zamdan yararlanabilecek. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen kanun teklifine eklenen maddelerle Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri yılın 6 ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Emekliye yapılan zamdan EYT'lilerin yararlanıp yararlanmayacağı merak konusu olurken, verilen önergede bu grubu kapsam dışında tutacak bir düzenleme yer almadığı ve bir başka önerge de verilmediğinden EYT düzenlemesiyle emekli olanların da yüzde 25'lik zamdan yararlanacağı öğrenildi.

EMEKLİYE YÜZDE 25 ZAM YAPILMIŞTI

Buna göre Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri yılın 6 ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Düzenleme temmuz ayından itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

YÜZDE 25 ZAMDAN EYT'LİLER DE YARARLANACAK MI?

Milyonlarca emekliye yapılan yüzde 25'lik zammın Eyt'liler için uygulanıp uygulanmayacağı kafaları karıştırmıştı. Verilen önergede Emeklilikte Yaşa Takılanları ( Eyt ) kapsam dışında tutacak bir düzenleme yer almadığı öğrenilirken, bu konuda bir başka önerge de verilmediğinden dolayı yüzde 25'lik maaş zammında EYT düzenlemesiyle emekli olanlar da kapsamda olacak ve yüzde 25'lik zam maaşlarına yansıyacak.