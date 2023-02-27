EYT'liler ne zaman maaş alacak? EYT düzenlemesi kimleri kapsıyor? 5510 sayılı kanundan kimler yaralanamaz?

EYT düzenlemesinde geri sayım başladı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle ve Milletvekillerinin deprem bölgesinde olmasından dolayı çalışmalarına 3 hafta ara veren Meclis'te mesai yeniden başlıyor. TBMM Genel Kurulu'nun gündemindeki ilk konu, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili yasa teklifi olacak. Peki, EYT'liler ne zaman maaş alacak? EYT düzenlemesi kimleri kapsıyor? 5510 sayılı kanuna kimler tabi? 5510 sayılı kanundan kimler yaralanamaz? İşte merak edilenler...

Türkiye Büyük Millet Meclisi, deprem nedeniyle ara verdiği çalışmalarına yarın başlayacak. TBMM Genel Kurulu'nun gündemindeki ilk konu, emeklilikte yaşa takılanlar ( Eyt ) ile ilgili yasa teklifi olacak. Genel Kurul yarın teklifin görüşmelerine başlayacak. Görüşmelerin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor. Vatandaşlar ise Emeklilikte yaşa takılanların ne zaman maaş alacağını sorguluyıor.Peki, Eyt'liler ne zaman maaş alacak? EYT düzenlemesi kimleri kapsıyor? 5510 sayılı kanuna kimler tabi? 5510 sayılı kanundan kimler yaralanamaz? Detaylar haberimizde...

EYT' LİLER NE ZAMAN MAAŞ ALACAK?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili yasa teklifi yarın (28 Şubat) TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. EYT teklifinin kabul edilip yasalaşması bekleniyor. Teklifin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından koşulları yerine getirerek mart ayında dilekçe veren kişilerin emekli aylığı 1 Nisan'dan itibaren bağlanacak.

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

8 Eylül 1999 öncesi işe girişi olanlardan kadınlar için 5 bin prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi, erkekler için 5 bin prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi gerekiyor. Prim ve sigortalılık süresi şartlarını karşılayanlar yaşa bakılmadan emeklilik hakkı kazanacak.

5510 SYILI KANUNA KİMLER TABİ?

Esas İtibariyle 30 Eylül 2008 Tarihinden Sonra İlk Defa Memur Olanlar 5510 Sayılı Kanun Hükümlerine Tabidir. 1 Ekim 2008 tarihi veya sonrasında ilk defa memur olarak işe başlayanlar ise emekliliğe (yaşlılık aylığına) hak kazanma şartları dışındaki tüm şartlar yönünden, 5510 sayılı Kanun hükümlerine tabidirler.

5510 SAYILI KANUNDAN KİMLER YARALANMAZ?

Buna karşın, SGDP'ye tabi çalışanlar, Libya'da çalışanlar,Çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, Zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler ve Harp malulleri ile vazife malullüğü aylığı alanlar söz konusu beş (5) puanlık prim indiriminden yararlanamayacaktır.