EYT'liler ne kadar maaş alacak? EYT başvuruları nasıl yapacak?

Milyonlarca vatandaşın beklediği EYT ilgili düzenlemeleri içeren kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. EYT kapsamında emekli olacak vatandaşlar maaşlarının ne kadar olacağını ve EYT başvurularının nasıl yapılacağını araştırmaya koyuldular. Peki, EYT'liler ne kadar maaş alacak? EYT başvuruları nasıl yapılır? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ( EYT ) ile ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından EYT kapsamında emekli olacak vatandaşlar maaşlarının ne kadar olacağını ve EYT başvurularının nasıl yapılacağını araştırmaya koyuldular. Peki, EYT'liler ne kadar maaş alacak? EYT başvuruları nasıl yapılır? EYT düzenlemesinde öne çıkan maddeler neler? Detaylar haberimizde...

EYT'LİLER NE KADAR MAAŞ ALACAKLAR?

Emekliye ocak itibarıyla ödenen en düşük maaş yani taban maaş 5 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Dolayısıyla primi asgari ücrete göre yatan çalışanlara en az bu tutarda maaş ödenecek. Tabii herkesin maaşı farklı ve yıllara göre de zamlarla değişiyor. Aylık bağlama oranları da çalışılan dönemlere göre değişiyor. Dolayısıyla maaşlar da buna göre artacaktır EYT düzenlemesi kapsamında Emekli olacaklara Nisan ayından itibaren 5.500 TL ile 8200 TL arasında emekli maaşı almaları bekleniliyor.

EYT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla emekli olmak isteyenler için başvuru süreci de başladı. Buna göre, emekli olmak isteyenler e-Devlet üzerinden ya da sosyal güvenlik merkezlerine başvuru yapabilecek. Sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olanlar, EYT düzenlemesi ile emeklilik hakkı kazanabilecek. Koşulları yerine getirenler, Süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek. EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler emeklilik için başvuru dilekçesi verecek. EYT başvuruları e- devlet üzerinden de yapılabilecek.

EYT DÜZENLEMESİNDE ÖNE ÇIKAN MADDELER NELER?