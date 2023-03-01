Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin (EYT) teklifin 28 Şubat günü Meclis'in açılmasıyla TBMM Genel kuruluna sunularak meclis genel kurulunda kabul edilerek yasalaşmasının ardından düzenleme kapsamında Emekliliğe hak kazana vatandaşlar ilk maaşlarının ne zaman yatacağını ve ne kadar olacağını araştırmaya koyuldu. Peki, EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alacak? EYT den Emekli olanlar ne kadar maaş alacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Emeklilikte Yaşa Takılanları kapsayan yeni düzenleme TBMM Genel Kuruluna gelerek yasalaştı. EYT düzenlemesi Resmi Gazetede yayınlandıktan sonra yürülüğe girecek.Düzenleme kapsamında Emekliliğe hak kazanacak vatandaşlar EYT düzenlemesinin detaylarını merak ediyor. Peki, EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alacak? EYT den Emekli olanlar ne kadar maaş alacak? Emekli asgari ücret ne kadar? EYT den fazla pirim olanlar fazla maaş alabilir mi? Detaylar haberimizde...

EYT İLK MAAŞ NE ZAMAN YATACAK?

EYT Yasanın Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesinin ardından başvurular alınacak. İlk maaşların Nisan ayında hak sahiplerinin hesaplara yatırılması bekleniliyor.

EYT DEN EMEKLİ OLACAKLAR NE KADAR MAAŞ ALACAK?

EYT ile emekli olacakların aylık maaşlarıyla ilgili araştırmalar sürerken edinilen bilgiye göre Ortalama aylık tutarı SSK'dan emekli olacaklar için 7 bin 797 TL, BAĞ-KUR'dan emekli olacaklar için 5 bin 811 TL, Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklar için de 12 bin 389 TL olarak hesaplanıyor. Bunların ortalaması 8 bin 733 TL olarak öne çıkıyor. Buna göre EYT den emekliliğehak kazanan vatandaşların maaşları 8.733 TL olması bekleniliyor.

EMEKLİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Ocak 2023'te ise aylık net asgari ücret 8 bin 507 lira oldu. 4a en düşük emekli maaşı ise 5 bin 871 lira. Buna göre 4a en düşük emekli maaşı asgari ücretten yüzde 31 daha düşük. Ancak en düşük emekli maaşı aslında 5 bin 500 lira açıklandı.

EYT DEN FAZLA PİRİM OLANLAR FAZLA MAAŞ ALABİLİR Mİ?

EYT'ye tabi olanlar da temelde bütün emekliliğe hak kazanmışlar gibi prim gün sayısının çok olmasına bağlı olarak değil SGK'ya bildirilen prime esas kazanca göre maaş alacak. Yani brüt maaşı yüksek olanlar daha fazla emekli maaşı alacak.