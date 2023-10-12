Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödeneceğinin müjdesini vermişti. Ancak tüm emekliler bu haktan faydalanamayacak. Tek seferlik verilecek ikramiyede 'fiili çalışmama' şartı aranacak. Peki, 5 bin TL ikramiye kimlere verilecek? EYT'liler ile dul ve yetim maaşı alanlar 5 bin TL ikramiye alacak mı?

EYT'liler, dul ve yetim maaşı alanlar 5 bin TL ikramiye alacak mı? 5 bin TL ikramiye kimlere verilecek?

Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinden faydalanacak kişiler netleşti. 9 Ekim tarihli kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emeklilere 5 bin TL ödeme yapılacağını duyurmuştu. Tek sefere mahsus ödenecek 5 bin TL ikramiyeden fiili çalışan emekliler yararlanamayacak.

Eyt kapsamında emekli olan kişilerin durumu ise merak konusu oldu. Dul ve yetim maaşı bağlanan, ailesinden dolayı emekli maaşı alan kişiler de ikramiye alıp alamayacağını araştırıyor.

TEK SEFERLİK OLACAK

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 9 Ekim Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplanmıştı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere müjdeli haberi vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "''Emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık.'' ifadelerini kullanmıştı.

Emekli olup fiilen çalışmaya devam edenler ise kapsam dışında bırakılacak.

EYT'LİLER 5 BİN TL İKRAMİYE ALACAK MI?

SSK, Bağkur ve memur emeklileri 5 bin lira ikramiyeden faydalanabilecek. EYT düzenlemesinden yararlanan ve emekli olan kişiler de ikramiye alabilecek. Ancak EYT'li olup da emekli olan ve çalışmaya devam edenler ikramiyeden yararlanamayacak.

EYT'ye başvuran ancak emekli aylığı bağlanmamış kişilerin durumu da merak ediliyordu. Yasaya göre bu kişilere geriye dönük ödeme yapılabilecek. Emeklilik dilekçesi verildiği andan itibaren maaş ve ikramiye gibi kazanımlar hak ediliyor.

DUL VE YETİM MAAŞI ALANLARA İKRAMİYE YATACAK MI?

SSK, BAĞ-KUR, Emekli sandığı fark etmeksizin sigortalı bir işte çalışan veya emekli olan kişi vefat ettiğinde aile bireylerine maaş bağlanıyor.

Dul ve yetim maaşı vefat eden kişinin yakınlarını kapsıyor. 5 bin lira ikramiyeden bu ödemeyi alanlar da faydalanabilecek. Ancak hak sahiplerinin hisseleri oranında ödeme yapılacak. Eşinin vefatı nedeniyle yüzde 75 hisse oranında aylık alan birisi 3 bin 750 lira ikramiye alacak.

İkramiyeden vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, sürekli iş göremezlik geliri ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar da faydalanabilecek.

İKRAMİYELER NE ZAMAN YATACAK?

Bayram ikramiyesinde olduğu gibi tek seferlik yatacak ikramiye her ay verilmeyecek. Ödemelerin Kasım ayında hesaplara yatırılması planlanıyor. 5 bin lira ikramiyeden yaklaşık 12,5 milyon kişinin faydalanması bekleniyor.

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