EYT'nin Meclis'e sunulmasının ardından milyonlar düzenlemenin bir an önce yasalaşmasını bekliyor. Ayrıca EYT'lilere bayram ikramiyesi verilecek mi çok merak ediliyor. Peki, EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı 2023? EYT ile emekli olanlara Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyesi verilecek mi, ne zaman verilir? EYT bayram ikramiyesi hakkında açıklama yapıldı mı? İşte detaylar...

Akbaşoğlu EYT açıklaması ne? SON DAKİKA EYT şartları belli oldu! EYT açıklandı mı?

Eyt liler bayram ikramiyesi hakkında detayları merak ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlar ( Eyt ) düzenlemesi Meclis'e sunuldu. 5 milyon kişiyi ilgilendiren düzenlemenin yasalaşması halinde ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emekli olacak. Geri kalanlar ise şartları sağladığında emeklilik hakkı kazanacak. Peki, Eyt'liler bayram ikramiyesi alacak mı 2023? EYT ile emekli olanlara Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyesi verilecek mi, ne zaman verilir? EYT'lilere ikramiye kaç TL verilecek? EYT'lilere bayram ikramiyesi kaç bin lira verilir 2023?

EYT YASALAŞTI MI?

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, 5 milyon çalışanı kapsayan ve bugün Meclis'e sunulan EYT düzenlemesinin ayrıntılarını paylaştı. Akbaşoğlu, "Düzenleme 4 maddeden oluşuyor. Yaşa takılmadan istisnasız şartları tamamlayan emekli olacak. Prim günü ve çalışma süresini dolduran emekli olacak. Çalışan emekli için 5 puan destek primi verilecek. Kadroya alınan işçiye zorunlu emeklilik şartı kalkıyor" diye konuştu. Düzenlemenin haftaya salı ya da çarşamba günü yasalaşması bekleniyor.

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT kapsamına giriyor. Bu tarihten sonra hizmet başlangıcı olanlar ise düzenlemeden yararlanamayacak.

EYT'LİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ 2023?

Her sene Ramazan ve Kurban bayramında emeklilere ikramiye verilmesi gündeme geliyor. Bu konu kapsamında bu yıl EYT'liler için de ikramiye verilecek mi ve verilirse ne kadar verilecek araştırılıyor. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat uzmanlar her yıl normal emeklilere verildiği gibi EYT ile emekli olanlara da bayram ikramiyesinin verilebileceğini tahmin ediyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR, BELLİ OLDU MU 2023?

Ramazan ve Kurban Bayramlarında emeklilere ödenen ikramiyeler en son 1100 lira olarak belirlenmişti. Fakat henüz 2023 yılı için emekli ikramiyesi kaç lira olacak belirlenmedi.