EYT'liler bayram ikramiyesi alabilecek mi? EYT bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Yaşı beklemek için istifa edenler ikramiye alabilir mi?

TBMM yeniden açılırken, ilk gündem maddesi milyonların heyecanla beklediği EYT düzenlemesi oldu. Yaklaşık 2 milyon 500 bin kişinin emekli olabilmelerine imkan tanıyan yasa TBMM Genel Kurlundan geçerek yasalaştı. Peki, EYT'liler bayram ikramiyesi alabilecek mi? EYT bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyesinden kimler yaralanacak? Yaşı beklemek için istifa edenler ikramiye alabilir mi? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Merakla beklenen emeklilikte yaşa takılanlar ( Eyt ) teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeninkısa süre içerisde Resmi Gazeteden yayınlanarak yürülüğe girmesi bekleniliyor. Düzenleme kapsamında yaklaşık 2 milyon 500 bin kişi gerekli şartları sağlamları halinde emekli olacak. Peki, Eyt' liler bayram ikramiyesi alabilecek mi? EYT bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyesinden kimler yaralanacak? Yaşı beklemek için istifa edenler ikramiye alabilir mi? Detaylar haberimizde...

EYT'LİLER İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?

EYT yasa teklifi 28 Şubat günü Meclis'ten geçti. Yasa yürürlüğü girdikten sonra 1,7 milyon işçi, 89 bin esnaf ve 496 bin memur olmak üzere toplam 2 milyon 500 bin kişinin hemen emekli olabileceği ilgili Bakanlık tarafından daha önce açıklanmıştı. Düzenleme kapsamında Emeklilikte yaşa takılanlar Ramazan ve KurbanBayramlarındaikramiyealabilecek.

EYT'LİLER BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

EYT'liler önümüzdeki Ramazan Bayramı'dan itibaren ikramiye almaya başlayacak. Emekli bayram ikramiyesi bir değişiklik olmazsa önceki yıllarda olduğu gibi 1100 lira olarak hak sahibi vatandaşların hesaplarına yatacak.

BAYRAM İKRAMİYESİNDEN KİMLER YARALANACAK?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

YAŞI BEKLEMEK İÇİN İSTİFA EDENLER İKRAMİYE ALABİLİR Mİ?

Dolayısıyla hizmet yılını doldurup da yaşı beklemek üzere görevinden ayrılan memura ikramiye ödenmiyor. Yaş şartını da sağlayıp emekli aylığı bağlandığında, ikramiyeye de hak kazanmış oluyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NASIL HESAPLANIR?

Emekli ikramiyesinin hesabında, 30 fiili hizmet yılından fazla süreler nazara alınmaz." Buna göre, Brüt Toplam Aylık x Her tam hizmet yılı toplamı = Emeklilik ikramiyesi tutarı olacaktır. Yani 25 hizmet yılı olan için emekli aylığı 1000 lira ise emekli ikramiyesi 25 bin lira olacaktır.