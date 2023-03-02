EYT'liler banka promosyonu alacak mı? EYT Banka promosyonları ne kadar?

EYT şartları ve kapsamı, Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasa teklifinin TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilmesinin ardından EYT'liler banka promosyonları alıp almayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, EYT banka promosyonları olacak mı? Emekli Banka Promosyonları ne kadar? EYT Banka promosyonları ne kadar ödenecek? EYT şarkları neler? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

EYT Resmi Gazetede yayınladı mı? EYT başvuruları ne zaman başlayacak? EYT başvuruları nasıl yapılacak?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar kanun teklifinin TBMM de kabul edilip yasalaşmasının ardından gözler Resmi Gazeteye çevrilmiş durumda düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayınladıktan sonra yüzlülüğe girecek. Yaklaşık 2 Milyon 500 bin kişiyi doğrudan ilgilendiren kanun teklifinin kıs süre içerisde yürüklüğe girmesi beklenirken Vatandaşlar EYT banka promosyonları olacak mı? Emekli Banka Promosyonları ne kadar? EYT Banka promosyonları ne kadar ödenecek? EYT şarkları neler? Detaylar haberimizde...

EYT BANKA PROMOSYONLARI ALABİLECEK Mİ?

Emekli olan her vatandaş maaş aldığı banka ile iletişime geçip banka promosyonu alabiliyor. 3 yılda bir alınan promosyonlar banka ile iletişime geçip dilekçe verildikten sonra başlatılıyor. EYT'li olacak kişiler de emeklilerle aynı şartı paylaştığı için banka promosyonundan faydalanabilecek.

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI NE KADAR?

Promosyon Taahhütnamesi 'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.200 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 4.900 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.300 TL; 10.000 TL'nin üzerindeyse 7.000 TL nakit promosyon ödeniyor.

EYT BANKA PROMOSYONLARI NE KADAR ÖDENECEK?

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL, 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL, 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.

EYT İLK MAAŞLARINI NE ZAMAN ALACAK?

EYT'liler ilk maaşlarını nisanda alabilecek. 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi olanlar yaş sınırı bulunmaksızın emekli olabilecek. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur ayrımı gözetilmeyecek. Prim gün sayısını ve çalışma süresini dolduranlar emeklilik hakkı elde edecek.

EYT ŞARTLARI NELER?

EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar emekli olabilecek. Emekli olabilmek için işe başlama tarihine göre 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında değişen prim günü şartını da tamamlamak gerekiyor. Gerekli şartları tatmlayan herkes yaş şartına bakılmaksızın emekli olabilecek.