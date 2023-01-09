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EYT'li ünlüler kimler? Teoman, Serdar Ortaç, Ebru Gündeş emekli oldu mu?

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Milyonlarca emekliyi ilgilendiren EYT düzenlemesinde birçok ünlü de yararlandı. EYT'li ünlüler kimler ve Teoman, Serdar Ortaç, Ebru Gündeş emekli oldu mu soruları merak ediliyor. EYT'li ünlüler kimler ve Teoman, Serdar Ortaç, Ebru Gündeş emekli oldu mu sorularına yanıt aranıyor. Peki, EYT'li ünlüler kimler? Teoman, Serdar Ortaç, Ebru Gündeş emekli oldu mu?

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Eyt düzenlemesiyle birlikte birçok vatandaşın emekli olma hayali gerçeğe dönüştü. Ardından, Eyt'li ünlüler kimler ve Teoman, Serdar Ortaç, Ebru Gündeş emekli oldu mu soruları merakla araştırılıyor. Düzenlemenin duyurulmasının ardından ünlüler arasında kimlerin Eyt'den faydalanabileceği sorusu gündeme geliyor. Eyt'li ünlüler kimler? Teoman, Serdar Ortaç, Ebru Gündeş emekli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

EYT'Lİ ÜNLÜLER KİMLER?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ( Eyt ) düzenlemesinde müjdeyi verdi. Düzenlemeyle birlikte birçok vatandaş emekli olmaya hak kazandı. Daha önce yarı emekli olduğu söyleyen Teoman, kendisine de Eyt'nin vurduğunu belirtirken, ünlü şarkıcı gibi çok sayıda ünlü Eyt'li olabilecek.

Eyt düzenlemesi, ünlüleri de vurdu. Daha önce "Emeklilik hayatı yaşıyorum" diyen şarkıcı Teoman, EYT düzenlemesinden kendisinin de yararlanacağını söyledi. Teoman, "Gündelik hayatımı çok aksatmamaya çalışıyorum. Boş boş oturmayı, arkadaşlarımla görüşmeyi ve spor yapmayı çok seviyorum. Serdar Ortaç ve ben, hemen hemen aynı şeyleri söylemeye başladık. Herhalde yaş ile gelen şeyler bunlar. Emeklilik de kötü herhalde ama EYT bana da vurdu." ifadelerini kullandı.

EYT'li ünlüler kimler? Teoman, Serdar Ortaç, Ebru Gündeş emekli oldu mu?

Teoman gibi EYT'nin vurduğu diğer ünlüler şu şekilde:

Halit Ergenç (52)

EYT'li ünlüler kimler? Teoman, Serdar Ortaç, Ebru Gündeş emekli oldu mu?

Cem Yılmaz (49)

EYT'li ünlüler kimler? Teoman, Serdar Ortaç, Ebru Gündeş emekli oldu mu?

Binnur Kaya (50)

EYT'li ünlüler kimler? Teoman, Serdar Ortaç, Ebru Gündeş emekli oldu mu?

Demet Şener (45)

EYT'li ünlüler kimler? Teoman, Serdar Ortaç, Ebru Gündeş emekli oldu mu?

Hande Yener (49)

EYT'li ünlüler kimler? Teoman, Serdar Ortaç, Ebru Gündeş emekli oldu mu?

Ebru Gündeş (48)

EYT'li ünlüler kimler? Teoman, Serdar Ortaç, Ebru Gündeş emekli oldu mu?

Demet Akalın (50)

EYT'li ünlüler kimler? Teoman, Serdar Ortaç, Ebru Gündeş emekli oldu mu?

Oktay Kaynarca (57)

EYT'li ünlüler kimler? Teoman, Serdar Ortaç, Ebru Gündeş emekli oldu mu?

Kenan İmirzalıoğlu (48)

EYT'li ünlüler kimler? Teoman, Serdar Ortaç, Ebru Gündeş emekli oldu mu?

Haluk Levent (54)

EYT'li ünlüler kimler? Teoman, Serdar Ortaç, Ebru Gündeş emekli oldu mu?

Tarkan (50)

EYT'li ünlüler kimler? Teoman, Serdar Ortaç, Ebru Gündeş emekli oldu mu?

Tolga Çevik (48)

EYT'li ünlüler kimler? Teoman, Serdar Ortaç, Ebru Gündeş emekli oldu mu?

YAŞ SINIRI OLMAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyt'de yapılacak yeni düzenlemeyle emeklilikte yaş şartı aranmayacağını belirtmişti. Erdoğan, "Sosyal güvenlik sistemimizin aktif, pasif dengesini korumayı başarıyoruz. Emekli maaşlarında yıllar içinde yaptığımız yüksek oranlı artışlarla reel olarak bu k esimi kendi geliri ile geçinebilmesine imkan sağlayacak seviyeye çıkardık. Bugün 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi yaş sınırı uygulanmayacaktır."demişti.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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