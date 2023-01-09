Milyonlarca emekliyi ilgilendiren EYT düzenlemesinde birçok ünlü de yararlandı. EYT'li ünlüler kimler ve Teoman, Serdar Ortaç, Ebru Gündeş emekli oldu mu soruları merak ediliyor. EYT'li ünlüler kimler ve Teoman, Serdar Ortaç, Ebru Gündeş emekli oldu mu sorularına yanıt aranıyor. Peki, EYT'li ünlüler kimler? Teoman, Serdar Ortaç, Ebru Gündeş emekli oldu mu?

EYT ne zaman yasalaşacak? EYT ne zaman yürürlüğe girecek? EYT yasası ne zaman çıkacak?

Eyt düzenlemesiyle birlikte birçok vatandaşın emekli olma hayali gerçeğe dönüştü. Ardından, Eyt'li ünlüler kimler ve Teoman, Serdar Ortaç, Ebru Gündeş emekli oldu mu soruları merakla araştırılıyor. Düzenlemenin duyurulmasının ardından ünlüler arasında kimlerin Eyt'den faydalanabileceği sorusu gündeme geliyor. Eyt'li ünlüler kimler? Teoman, Serdar Ortaç, Ebru Gündeş emekli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

EYT'Lİ ÜNLÜLER KİMLER?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ( Eyt ) düzenlemesinde müjdeyi verdi. Düzenlemeyle birlikte birçok vatandaş emekli olmaya hak kazandı. Daha önce yarı emekli olduğu söyleyen Teoman, kendisine de Eyt'nin vurduğunu belirtirken, ünlü şarkıcı gibi çok sayıda ünlü Eyt'li olabilecek.

Eyt düzenlemesi, ünlüleri de vurdu. Daha önce "Emeklilik hayatı yaşıyorum" diyen şarkıcı Teoman, EYT düzenlemesinden kendisinin de yararlanacağını söyledi. Teoman, "Gündelik hayatımı çok aksatmamaya çalışıyorum. Boş boş oturmayı, arkadaşlarımla görüşmeyi ve spor yapmayı çok seviyorum. Serdar Ortaç ve ben, hemen hemen aynı şeyleri söylemeye başladık. Herhalde yaş ile gelen şeyler bunlar. Emeklilik de kötü herhalde ama EYT bana da vurdu." ifadelerini kullandı.

Teoman gibi EYT'nin vurduğu diğer ünlüler şu şekilde:

Halit Ergenç (52)

Cem Yılmaz (49)

Binnur Kaya (50)

Demet Şener (45)

Hande Yener (49)

Ebru Gündeş (48)

Demet Akalın (50)

Oktay Kaynarca (57)

Kenan İmirzalıoğlu (48)

Haluk Levent (54)

Tarkan (50)

Tolga Çevik (48)

YAŞ SINIRI OLMAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyt'de yapılacak yeni düzenlemeyle emeklilikte yaş şartı aranmayacağını belirtmişti. Erdoğan, "Sosyal güvenlik sistemimizin aktif, pasif dengesini korumayı başarıyoruz. Emekli maaşlarında yıllar içinde yaptığımız yüksek oranlı artışlarla reel olarak bu k esimi kendi geliri ile geçinebilmesine imkan sağlayacak seviyeye çıkardık. Bugün 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi yaş sınırı uygulanmayacaktır."demişti.

İlgili Haberler