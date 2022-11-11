Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin EYT düzenlemesinin Aralık'ta TBMM'ye geleceğini duyurdu. Peki, EYT'li kaç kişi var? Emeklilikte yaşa takılan kaç kişi var? EYT'den kaç kişi yararlanacak? EYT kimleri kapsıyor?

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EYT şartlarını sağlayan kaç kişi var? Bakan Bilgin ilk kez rakam telaffuz etti

Eyt'li kaç kişi var? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin EYT düzenlemesinin Aralık'ta TBMM'ye geleceğini duyurdu. Peki, EYT'li kaç kişi var? Emeklilikte yaşa takılan kaç kişi var? EYT'den kaç kişi yararlanacak? EYT kimleri kapsıyor? İşte detaylar...

EYT'Lİ KAÇ KİŞİ VAR?

EYT şartlarını sağlayan 1,5 milyon kişi bulunmaktadır.

Bilgin, "EYT 2023'te uygulanacak. İnşallah aralık ayı içinde meclise takdim edeceğiz EYT düzenlemesini. EYT şartlarını sağlayan 1,5 milyon kişi var" ifadelerini kullandı.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILAN KAÇ KİŞİ VAR?

Sözleşmelilerden asgari ücret zammına kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Bakan Bilgin, EYT düzenlemesine ilişkin de önemli bilgiler verdi. Meclis Plan Bütçe Komisyonunda bakanlığının bütçe sunumunda ilk kez sayı veren Bilgin, "Biz bu sene meclisin kararıyla 3600 ek gösterge meselesini düzenledik. İnşallah aralık ayı içinde meclise takdim edeceğiz EYT düzenlemesini. Şu anda yaş şartını kaldırırsak, prim gün sayısı ve hizmet süresi tutan yaklaşık 1,5 milyon kişi var" dedi.

"ÖZEL SEKTÖRÜN KIDEM TAZMİNATI SORUNUNU DA ÇÖZECEĞİZ"

Şartları taşıyanların yüzde 87'sinin özel sektörde çalıştığını söyleyen Bilgin, "Özel sektör kıdem tazminatı sorunuyla karşı karşıya kalacaktır. Resesyona giden dünyada biz bunu nasıl yapacağız diyorlar. Kimse endişe etmesin bu sorun Meclis'te çözülmü