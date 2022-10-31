EYT kimleri, hangi yıllar kapsıyor, yaş sınırı var mı, staj sayılacak mı?

EYT kapsamı ile ilgili araştırmalar sürüyor. EYT emeklilik haberlerindeki son dakika gelişmeleri emeklilikte yaşa takılanlar tarafından merak ediliyor. EYT hakkında açıklamalar gündeme geliyor. Peki EYT ne zaman çıkacak, son durum nedir 2022? EYT şartları neler? Hepsi ve daha fazlası haberimizde …

Eyt kimleri kapsıyor? EYT ne zaman çıkacak? gibi sorular, emeklilik bekleyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın titizlikle yürüttüğü EYT düzenlemesinde son viraja girildi. Emeklilikte yaşa takılanlar olarak adlandırılan EYT'den kimlerin yararlanacağı merak ediliyor. Peki, EYT kimleri kapsıyor,yaş sınırı var mıstaj EYT kapsamında mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar son durum nedir? EYT ne zaman çıkacak.İŞTE konuya dair tüm merak edilenler...

EYT'DE SON DURUMU NE?

Bakan Bilgin; "Bu konuyla ilgili şunu söyleyeyim bir defa. Birçok televizyon kanalında çeşitli uzmanlar ellerinde kalemle hesaplar falan yapıyorlar. Onların hiçbiri bizim önümüzde yok öncelikle onu söyleyeyim. Televizyonda çıkarıyorlar işte 'şunlar da girecek bunlar da çıkacak' öyle bir şey yok. 1999 yılı öncesi biliyorsunuz yaş ile ilgili bir sorun var. O sorunu biz çözüyoruz. Önümüzde tek bir model var yani çok sayıda insan var tahmin edeceğiniz gibi. Onların teker teker durumlarını, primlerini, çalışma gün sayılarını, yılları gibi, bunları gözden geçirip, en uygun en kapsayıcı çözümlemeyi yapacağız. Niye şimdi açıklamıyorsunuz diyenler var. Henüz çalışmamız bitmedi. İkincisi adım adım açıklıyoruz. Zaten açıklasak da ocak ayından sonra uygulamaya sokulacak. Şimdi açıklamanı bir anlamı ve acelesi yok. Biraz önce bahsettiğim sorunları adım adım açıklayacağız. Aralık'ta da inşallah Meclis'te aralık ayının ilk haftası çalışma tertip ettiler. Meclis'e aralık ayında intikal ettireceğimizi zaten paylaştım" dedi.

EYT NEDİR?

8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe giren 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) gündeme getirildi. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı. Böylelikle, emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) birlikte sağlanması gerekli hale gelmiş oldu.

ASKERLİK BORÇLANMASI İLE EYT'Lİ OLUNUR MU?

Vergi Uzmanı Muhammet Bayram, şu ifadeleri kullandı: "Bazı borçlanmalar EYT kapsamına girecek ki bunlar borçlanırsa eğer sigortalılık başlangıç süresini geri çeker. Burada askerlik borçlanması en önemlilerden birisidir. Toplamda 2 yıl boyunca yapılabilecek borçlanmadır. Bir diğeri kadınlarda doğum borçlanmasıdır. Kadınlarda her bir çocuk için 2 yıl toplamda en fazla 3 çocuk için doğum borçlanması yapılabiliyor. Aynı şekilde yurt dışı borçlanma yapılırsa bu da sigortalılık süresini öne çekiyor. Sözleşmeli personeller çalışmadıkları gün kadarını borçlanabiliyorlar. Mesela 30 gün varsa 15 gün prim ödendiyse geri kalan 15 gün için prim yatırabiliyorlar. Kamu görevlerindeyken seçim dolayısıyla istifa edip geri gelenler o süreyi borçlanabiliyor. Memurlar eğer ücretsiz izin kullandıysa bu tutarı borçlanabiliyorlar. Yine aynı şekilde yurt dışında tıp öğrencileri öğrenim gördüyse o süreleri de borçlanabiliyor.