Cumhurbaşkanı tarafından gerçekleştirilen açıklamaların ardından EYT kapsamında 3600 günden emekli olunur mu? Soruları akıllarda yer edindi. Birçok vatandaş tarafından EYT kapsamında 3600 gün ile emekli olunuyor mu? Sorusu merak ediliyor. Peki, EYT kapsamında 3600 günden emekli olunur mu? EYT kapsamında 3600 gün ile emekli olunuyor mu?

Akşener EYT müjdesi üzerinden Erdoğan'a seslendi: Bize böyle gel, sırada emekli maaşlarını asgari ücret düzeyine çıkarmak var

Eyt kapsamında 3600 günden emekli olunur mu? Sorusu, yapılan açıklamaların ardından gündemdekini yerini aldı. Konuya ilişkin en çok merak edilen sorular arasında EYT kapsamında 3600 gün ile emekli olunuyor mu? Sorusu da yer alıyor. Peki, EYT kapsamında 3600 günden emekli olunur mu? EYT kapsamında 3600 gün ile emekli olunuyor mu?

EYT KAPSAMINDA 3600 GÜNDEN EMEKLİ OLUNUR MU?

Günümüzde yürürlükte olan mevzuata göre kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı var. EYT düzenlemesi sonrası yaş şartında değişikliğe gidilebilir. Bu konuda henüz bir açıklama yapılmadı. Yapılan açıklamalarından arından haberimiz güncellenecektir.