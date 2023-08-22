EYT iptal mi oldu? Kimlerin EYT emekliği iptal ediliyor?

EYT ile binlerce kişi emekli olurken, bu süreçte büyük bir sahtekârlık yapıldığı ortaya çıktı. Kâğıt üzerinde sigortalı gösterilen ve böylelikle EYT yasasından emekli olanlara denetimler arttı. Peki, EYT iptal mi? EYT emeklilik iptal mi oluyor?

Emeklilik hayali kuran Emeklilikte Yaşa Takılanlar, verdikleri mücadeleyi kazandı. 5 milyon Eyt'liden Mart ayından itibaren prim gün şartını sağlayan yaklaşık 1,9 milyonu kişi emeklilik için SGK'ya başvuru yaptı. Peki, EYT emeklilik iptal mi oluyor? EYT iptal mi?

EYT İPTAL Mİ OLUYOR?

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre SGK,emeklilik için gün doldurmak, sigorta ve vergi teşvikinden yararlanmak vs gibi gayriresmi yöntemlerle çalışıyor gibi görünen kâğıt üzerinde sigortalı gösterilen kişilere yönelik denetim yoğunlaştı.

EYT kanunu sonrası sahte sigortayla emekli olan ya da olmaya çalışan çok sayıda sahtekâr tespit edildi.. SGK, sahte işyerlerinde çalışan adına bildirilen hizmetleri tek tek iptal etmeye başladı. Örneğin, üç yıl sahte sigorta yaptıran geçmişte yatırdığı primleri kaybediyor, emekli aylığı olarak aldığı bütün parayı faiziyle geri devlete ödüyor. Bu işyerlerinden bildirilen hizmetler emekli aylığı bağlama işlemlerinde dikkate alınmıyor.

Bu işlemlerde sahtecilikten 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılıyor. İşverenden sahte işyerinin açık kaldığı döneme ilişkin vergiler cezasıyla alınıyor. Yapılan soruşturmaların ardından, usulsüz işlemlerle sahte sigortalı gösterilmelerine yardımı olan, para karşılığında işyerlerinde prim yatırmadan sahte sigortalılık sağlayıp Kurumu dolandıran personel hakkında da yasal işlemler uygulanıyor.

EYT NEDEN İPTAL EDİLİYOR

EYT'den faydalanmak için 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olarak işe başlamış olmak gerekiyor. EYT başvurularında yapılan incelemelerde bazı çalışanların prim günleri usulsüz sigorta girişleri nedeniyle başvurular geçersiz sayılıyor.